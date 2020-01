Året er 2018, og her er det Jersey Jazzmen som optræder på Humlepubben. Måske kan man snart nyde de gode toner af jazz til langt ud på natten - helt til klokken 5.00 i weekender og helligdage, hvis en nattilladelse gives til Humlepubben. Det er oppe og vende på næste møde i Økonomiudvalget, fremgår det af dagsordenen.

Natten er måske snart længere på Humlepubben

Det sker efter, at Humlepubben har ansøgt om muligheden for de længere åbningstider - en såkaldt nattilladelse.

Det skal være muligt at kunne svinge forbi efter klokken 2.00 for at få sig en øl og en sludder på Humlepubben.

Politiet med tommel op

Hvis tilladelsen bliver givet, så vil Humlepubben holder åbent til klokken 2.00 på de dage, hvor der ikke er åbent til klokken 5.00

Det er i hvert fald ikke hos politiet, at der bliver noget problem med tilladelsen, hvis den ender med at blive givet. Nordsjællands Politi har nemlig givet samtykke til, at der kan gives tilladelse til at åbningstiden forlænges til klokken 5.00. Samtidig indstiller Nordsjællands Politi, at Humlepubben tildeles en alkoholbevilling på otte år, fremgår det af dagsordenen.

Ansøgningen om udvidet åbningstid og udeservering har været i høring i Team Miljø, som oplyser, at der ikke er nogen verserende miljøsager med Humlepubben, og at de ingen bemærkninger har til ansøgningen om alkoholbevilling, herunder ansøgningen om udvidet åbningstid og udeservering.

Det fremgår således af dagsordenen, at der indstilles til, at der gives nattilladelse til Humlepubben. Hvis man er glad for at være længe oppe og gode øl, så kan man muligvis godt allerede glæde sig, selvom intet er besluttet endnu. Der er møde i Økonomiudvalget mandag d. 20. januar.