Nick Hækkerup (S) henviser til politiets eksisterende indsats, da venstres Sophie Løhde spørger, hvordan regeringen vil forhindre det åbenlyse salg af stoffer i Fredensborg Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Narkosalg i Fredensborg når justitsministerens bord

Fredensborg - 04. september 2020 kl. 04:02 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spørgsmålet om, hvordan man kommer det åbenlyse salg af stoffer til livs i Fredensborg Kommune nåede tidligere på sommeren hele vejen til justitsminister, Nick Hækkerups, bord. Venstres politiske ordfører Sophie Løhde undrede sig nemlig - ligesom mange af Frederiksborg Amts Avis' læsere - over, hvordan salget af narkotika kan foregå på gader og stræder ved højlys dag. Med en henvisning til avisens dækning bad hun dengang ministeren redegøre for, hvad regeringen vil gøre for at stoppe de ulovlige aktiviteter, og det svar lod vente på sig - lige indtil tidligere på ugen.

Her modtog Løhde et skriftligt svar fra Nick Hækkerup, der har forhørt sig hos Rigspolitiet om, hvordan man håndterer problemerne. Rigspolitiet har sendt spørgsmålet videre til Nordsjællands Politi, der står for den konkrete indsats på området, og de forklarer, at politikredsen i 2019 og 2020 har haft et strategisk fokus på utryghedsskabende narkohandel.

- I Fredensborg Kommune har politiet, navnlig i området omkring Islandshøjparken i Nivå, Egedalsvænge i Kokkedal og i Humlebæk, haft et øget fokus på utryghedsskabende narkotikahandel, hvilket løbende har ført til beslaglæggelse af narkotika, lyder det i svaret fra Nordsjællands Politi.

Anmeld salget I svaret opfordrer politiet samarbejdspartnere, borgere og politikere til at henvende sig, hvis de observerer handel med stoffer. På den måde kan myndigheden registrere hændelserne og nemmere sætte ind overfor dem.

- Politikredsens områdebetjente, særlige operative forebyggelsesarbejdere og patruljer holdes på den baggrund opdateret via patruljeoplæg om kendte lokaliteter, hvor der er observeret salg af narkotika, skriver Nordsjællands Politi, der pointerer, at det særligt prioriteres hurtigt at reagere på anmeldelser om salg af stoffer tæt ved undervisningsinstitutioner.

Nordsjællands Politi oplyser, at de arbejder tæt sammen med SSP og Fredensborg Kommune om at stoppe salget af stoffer.

Nick Hækkerup forholder sig ikke yderligere til spørgsmålet fra Venstres politiske ordfører.