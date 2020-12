Nanna foreviger livshistorier, før det er for sent

Et enkelt liv tæller tusindvis af historier. Oplevelser, begivenheder, tanker og følelser. Nogle er hemmelige, andre er allerede fortalt. Men så er der dem, som hverken er det ene eller det andet. Dem, som af den ene eller anden grund kan være spændende for børn, børnebørn, venner eller bekendte at høre om, men som aldrig bliver fortalt, hvis ingen husker at spørge efter dem. Det er de historier, der siger noget om mennesker, om fortiden og nutiden generelt og måske endda også om fremtiden. Historier, der venter på at blive fortalt, men som risikerer at forsvinde en dag, når hovedpersonen ikke er her længere.