Cirkelhuset ser sådan ud i dag men skal udvikles til en ny bymidte for Kokkedal. Foto: Michael Wulff

Nabokommune: I tegner et forvrænget billede

Hørsholm Kommune kritiserer i sit høringssvar naboen i Fredensborg for at pynte på konsekvenserne af ny bymidte på Cirkelhusgrunden

Fredensborg - 30. juni 2021 kl. 06:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Det passer ikke, at Hørsholms og Kokkedals handelsliv samlet set vinder på den planlagte nye bymidte på Cirkelhusgrunden i Kokkedal.

Til gengæld er det rigtigt, at den eksisterende detailhandel i Hørsholm mister i omegnen af 130 millioner kroner årligt i omsætning - og andre byer rundt omkring yderligere godt 30 millioner.

Det passer heller ikke, at handelsbalancen i Hørsholm er så positiv, at den kan rumme en tilbagegang som følge af den ny bymidte.

Til gengæld er det rigtigt, at en i forvejen negativ handelsbalance i Hørsholm bliver endnu mere negativ.

Det er hovedpunkterne i det høringssvar, Hørsholm Kommune har sendt til naboerne i Fredensborg Kommune om planerne om en ny bymidte i Kokkedal med ny NGG, boliger, biograf og butikker af forskellig størrelse.

Mister 130 millioner "Hørsholm Kommune finder det problematisk, at der ved etablering af en bymidte i Kokkedal vil ske en nedgang i udvalgsvareomsætningen i den eksisterende handel i Hørsholm Kommune i størrelsesordenen 130 millioner kroner pr. år," hedder det blandt andet i svaret.

Øget trafik på presset vej Hørsholm Kommune forudser også en øget trafik i området, der især vil belaste den i forvejen belastede Usserød Kongevej, der i begge kommuner er udpeget som "primær trafikvej". Øget trafik vil også belaste miljøet med mere CO2 udledning, påpeger Hørsholm Kommune.

Manipulerede tal Skarpest er kommunen i sin kritik af Fredensborg Kommunes omgang med tal, hvor to forskellige rapporter om grundlæggende det samme siger to vidt forskellige ting.

En rapport fra COWI - bestilt af FORMAT, der er projektnavnet på bymidteprojektet - fortæller om et pænt overskud på Hørsholms handelsbalance.

Den anden rapport, ICP-rapporten, en detailhandelsrapport, som Hørsholm Kommune fik lavet i forbindelse med revision af kommuneplanen, fortæller til gengæld om en underskud på selvsamme handelsbalance.

Handelsbalance er i denne sammenhæng udtryk for, hvor meget Hørsholms borgere samlet set handler for i byens butikker. Er den på 100 procent, så foregår alle ca. 25.000 indbyggeres handel af udvalgsvarer i byen.

Er den højere, kommer der kunder udefra og lægger penge.

Er den lavere end 100, tager Hørsholmborgerne i et vist omfang ud og og køber ind andre steder.

"COWI-rapporten giver derfor et forvrænget billede af tilstanden i Hørsholms udvalgsbutikker og vil sætte små butikker i unødig fare ved en eventuel udvikling af Cirkelhusgrunden," hedder det i høringssvaret.

Viceborgmester og formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i Hørsholm, Henrik Klitgaard (R), går et skridt videre:

"Fredensborg Kommune tegner et manipuleret billede af handelslivet i Hørsholm. Ingen kan se den positive handelsbalance, de ser. Desuden er det et helt forkert udgangspunkt at se Hørsholm-Kokkedal som ét stort handelsområde," siger Henrik Klitgaard.

Den ny bymidte har fået navnet FORMAT og så i en af visionerne sådan ud set fraq Helsingørmotorvejen. Illustration: FORMAT

Kritik af mindre butikker Konklusionen er derfor, at Hørsholm Kommune finder det "problematisk i forhold til handlen i Hørsholm, at der kan etableres mindre butikker på ned til 240 m² i Kokkedal Bymidte Syd."

Oprindeligt var planen, at Cirkelhusgrunden ud over ny NGG, international skole, boliger, biograf og hotel også skulle rumme fortrinsvis store butikker til særligt pladskrævende varer som i eksempelvis Gentofte, hvor man finder butikker som Ikea, Elgiganten, Maxi Zoo, BR og Jysk.

Det kommuneplantillæg, Fredensborg Kommune sendte i høring tidligere på foråret, åbner dog mulighed for butikker ned til 240 m².

Overlap i udbud Det betyder ifølge COWI-rapporten, at sådanne butikker med udvalgsvarer vil "hente omsætning fra mindre butikker under 400 m² inden for samme branche, som ligger tæt på den nye bymidte", hedder det i rapporten, hvor man også kan læse dette:

"Selv om de eksisterende mindre butikker ikke ligner de nye store butikker i størrelse og koncept, så vil der stadig være et vist overlap i vareudbuddet, og den korte afstand kan betyde, at de nye store butikker bliver valgt frem for de eksisterende."

Skal hente 650 millioner Det har fået kritikerne på banen i nabokommunen Hørsholm og også i Rudersdal. Begge steder frygter de at skulle betale de sammenlagt 162 millioner kroner årligt, som FORMAT ifølge beregningerne skal hente i Kokkedal, Hørsholm, Holte, Birkerød, Lillerød og andre steder.

I alt, siger COWI-rapporten, kalkulerer FORMAT med en årlig omsætning på 650 millioner kroner. Tre fjerdedele af denne samlede omsætning skal hentes i Hillerød, Helsingør, Lyngby og Gentofte.

Det er skredet Også inden for Fredensborg Kommunes grænser er det blevet kritiseret, at planerne for den ny bymidte er skredet fra de oprindeligt store butikker til et miks af store og mindre.

Eksempelvis har SF's byrådsmedlem Hanne Berg og Venstres Carsten Bo Nielsen kritiseret planerne for at tage vinden ud af sejlene i Nivå, Humlebæk og delvist også Fredensborg by.

Hvem gør vi glade? "Da vi begyndte at snakke om det her, var der tale om butikker til særligt pladskrævende varer. Nu bevæger det sig hen imod lokal konkurrence. Hvem gør vi glade med det?" lød det blandt andet fra Carsten Bo Nielsen i forbindelse med beslutningen om at sende kommuneplantillægget i høring.