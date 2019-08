Hvis det er svært at finde egnede placeringer i de andre kommuner, hvorfor fordeler man så ikke opgaven solidarisk - så hver enkelt kommune påtager sig sorteringen af et par fraktioner, spørger Finn Jensen. Det vil kræve mindre plads og mindre anlæg, vurderer han. Her ses han på marken ind mod Toelt Losseplads. Træerne er ikke nok til at tage støjen, fortæller han.

Naboer til omstridt losseplads har fået kort pusterum

På vej tilbage over marken mellem Toelt Landsby og den nærliggende genbrugsplads konstaterer Finn Jensen, at han er glad for at bo i et demokratisk system, hvor borgerne har mulighed for at klage.

Han siger det mandag formiddag, hvor man ikke kan høre støj fra »Norfors Genbrugsgård«, der indtil for et par måneder siden hed »Toelt Losseplads«. Men støj var der i juni måned, hvor Toelt Landsbylaug holdt årsmøde og havde borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) forbi på besøg - og dermed kunne borgmesteren selv høre, hvordan støjen allerede nu bevæger sig i en bue ind over markerne og kan høres i Toelt. Samme støj udløser klager fra beboerne i de nærliggende Kvistgårdhusene på kanten af Helsingør Kommune.