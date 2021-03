Se billedserie Naboerne frygter, at der rejses en mobilmast, der vil rage et godt stykke op over træerne i baggrunden. Fra venstre er det Kim Sears, Grethe Troensegaard og René Illigen. Foto: Peter Mailand

Naboer frygter 36 meter høj mobilmast ved siden af Louisiana

En seks år gammel plan om, at placere en 36 meter høj mobilmast ved Louisiana i Humlebæk er igen blevet sendt i høring

Fredensborg - 12. marts 2021 kl. 09:39 Af Peter Mailand

Planerne om en 36 meter høj mobilmast ved Louisiana i Humlebæk fået naboerne op i det røde felt - igen.

For sagen går tilbage til 2015, men er nu sendt i høring igen, og nu frygter naboerne at masten bliver en realitet.

Én af dem er René Illigen, der bor på Amalievej i Humlebæk.

"Jeg forstår ikke, hvorfor de vil sætte så høj en mast op her i området. Det er et naturskønt området vi bor i og det er ekstremt skæmmende med så høj en mast i lokalområdet," siger han og uddyber:

"En 36 meter meter høj mast med to store skabe vil jo totalt skæmme lokalområdet," siger han.

Seks år gammel sag Ifølge sagsfremstillingen starter sagen i 2015, hvor Fredensborg Kommune gav tilladelse til, at der kunne opføres en mobilmast på 36 meter ved Humlebæk Strandvej, i nærheden af parkeringspladsen ved Louisiana.

Det fik dengang naboerne til at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, som året efter gav kommunen ret.

I juni 2016 søgte Fredensborg Kommune om en ny byggetilladelse, da den gamle var udløbet. Men ansøgeren udnyttede ikke tilladelsen inden for det år den var gyldig. Men nu har Fredensborg Kommune altså modtaget en ny ansøgning, om samme projekt.

Og det overrasker René Illigen,

"Da TDC dengang søgte om, at opstille masten, var der også mange naboprotester, så jeg troede egentlig, at de havde lagt sagen i mølposen, og nu dukker den så op igen her efter 5-6 år," siger han.

God dækning i området Selv om masten i følge Fredensborg Kommune vil give en meget bedre mobildækning i området, så køber naboerne ikke den argumentation. Det fortæller Kim Sears, der er med i bestyrelsen for grundejerforeningen, der ligger ved siden af.

"Jeg mener ikke, at der er behov for bedre dækning. Jeg bor lige ved siden af og der er jo fin dækning her," siger han og tilføjer:

"Jeg forstår ikke, hvorfor den skal stå lige her, hvor vil skæmme området så meget. Der er mange andre steder de kan placere den," siger han.

Behov for at udbygge 5G-nettet Ifølge teleselskaberne er der behov for udbygge 5G-nettet, men den argumentation køber Grethe Troensegaard, der også er nabo, ikke:

"Vi har ingen problemer med mobilsignalet. Og hvis det bare er til gavn for passagererne i Kystbanetoget, så skulle de sætte den langs togbanen," siger hun.

Grethe Troensegaard, undrer sig.

"Jeg har bemærket, at når flere partier i byrådet kommenterer for både Nivå og Humlebæk, så nævner, at de maximum ønsker fire etager. Hvis en fire etagers højde er mindre end de 36 m, kunne jeg tænke mig at spørge, hvorfor man ikke vil have mere end 36 meter i bymidterne, hvor der jo er flere bebyggelser, medens man frit og frejdigt taler om 36 m i et næsten fredet område, nemlig ved parkeringspladsen?," spørger hun.

Høringsfrist til 22. marts Høringsfristen er sat til den 22. marts, men den skal ændres, mener Grethe Troensegaard.

"Vi kan konstatere, at grundejerforeningen ikke engang har fået forslaget tilsendt. Og hvem er ellers ikke blevet hørt i sagen? Jeg mener, at høringsfristen skal forlænges," siger hun.

Afviser kritikken Formand i Infrastruktur og teknikudvalget og næstformand i Plan-, miljø og klimaudvalget, Flemming Rømer (DF) afviser dog kritikken:

"Jeg har det lidt sådan, at folk klager, hvis der ikke er ordentlig mobildækning, og så bakker alle bakker op. Og når der så kommer et forslag til hvor mobilmasten skal stå, så klager folk over det - fordi de ikke vil have den i deres baghave," siger han og uddyber:

"Og nej, mobilmaster er ikke kønne, men de er altså nødvendige for, at vi kan få en ordentlig mobildækning. Og mobiltelefoner er kommet for at blive," siger han.

Kan ikke stå andre steder Flemming Rømer afviser, at mobilmasten kan placeres andre steder.

"Sagen er, at mobilmasterne skal stå, der hvor teleselskaberne siger, de skal placeres. Ellers passer det ikke ind i teleselskabernes netværksstruktur, og så bliver signalet og mobildækningen dårligere," siger han og tilføjer:

"Jeg har det sådan, at hvis der flere tusinde der klager over dårlig mobildækning i et området, så skal det ikke være sådan, at der ikke bliver gjort noget ved det bare fordi, der er nogle få hundrede der klager over det - bare fordi de kan se den," siger han.

Sagen nu sendt i høring hos naboerne frem til den 22.marts, hvorefter den skal færdigbehandles i forvaltningen, inden den bliver fremlagt for Plan-, miljø og klimaudvalget i april. Formand Lars Simonsen (R) afventer med at kommentere sagen før den bliver fremlagt for udvalget.