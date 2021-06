Se billedserie Stengærdet ud mod Slotsvænget skal bevares i sin helhed, står der i lokalplanens paragraf - og det tæller mest.

Naboer fik ret: Brud på stengærde er ulovligt

Fredensborg - 21. juni 2021 kl. 06:04 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Naboer til Fredensborg Store Kro har længe haft opmærksomhed på et hul i stengærdet ud til Slotsvænget. I en kort periode var der bekymring for, om åbningen skulle fungere som adgangsvej for hotelgæster til kroens nye fløj.

Imidlertid er det ikke tilfældet.

Nu viser en ekstern juridisk vurdering, at hullet i stengærdet er ulovlig ifølge lokalplanen. Under den store istandsættelse af kroen tilbage i årene omkring 2014 og 2015 har Fredensborg Store Kro på et tidspunkt fået tilladelse til at lave et hul i stengærdet og bruge åbningen som adgangsvej til byggepladsen og senere også til haven inde bag kroen.

Venstre pressede på En gruppe beboere på Slotsvænget har det synspunkt, at åbningen potentielt udgør en risiko for trafiksikkerheden, og de har påpeget, at der i lokalplanens §9 stk 5 står, at stensætningen mod Slotsvænget skal bevares i sin helhed. Omvendt har forvaltningen haft det synspunkt, at der i kortskitserne i lokalplanens bilag er vist et hul i stensætningen, og at åbningen derfor er lovlig.

Byrådsmedlemmet Mie Stattau (V), medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, er et af de byrådsmedlemmer, der har været forundret over, at et kortbilag i en lokalplan skulle have større vægt end lokalplanens paragraffer. Forvaltningens vurdering blev også udfordret af lektor Michael Tophøj Sørensen fra Institut for Planlægning på Aalborg Universitet i en artikel i Frederiksborg Amts Avis i januar i år.

Nu har Fredensborg Kommune fået svar fra en ekstern rådgivning, der vurderer, at kortbilaget ikke har bindende karakter. Det har paragraf 9, stk 5.

Der mangler et par ord En krølle på juraen er, at adgangsveje er nævnt i §3. Hvis der havde været en direkte henvisning til kortbilaget i §3, havde bruddet på stengærdet sandsynligvis været tilladt.

- Hvis Fredensborg Store Kro ønsker at benytte åbningen fremover, skal der søges om tilladelse, og det skal behandles i Infrastruktur- og Miljøudvalget og derefter som en dispensation til lokalplanen, oplyser Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

I øjeblikket bruges indkørslen til kroens via Slotsvænget slet ikke. Adgangen til den nye hotelfløj sker ikke via Slotsvænget, men porten er bibeholdt for at lette adgangen for maskiner til brug for vedligeholdelse og græsslåning, har Store Kro tidligere oplyst.

