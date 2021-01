Se billedserie I store dele af Nivå undrer beboerne sig over, hvordan et krav om bevaring af forvalterboligen kan ende med et lokalplantillæg, der fører til nedrivning og giver bygherren 3-4 yderligere boliger og en lang, høj støjmur langs Gl. Strandvej.

Send til din ven. X Artiklen: Naboer: Skal forfald belønnes med skæmmende byggeret? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naboer: Skal forfald belønnes med skæmmende byggeret?

De seks boliger, der skal erstatte forvalterboligen, vil afgørende ændre områdets arkitektur og påvirke indfaldsvejen til Nivå, lyder det i skarpt opråb fra beboere.

Fredensborg - 26. januar 2021 kl. 05:47 Kontakt redaktionen

En støjmur, der først om mange år bliver grøn - indtil da med graffiti? En slugt, som man kører ind ad, når man skal til Nivås nye bymidte via Gl. Strandvej?

I store del af Nivå er der dyb undren over, hvordan politikerne og forvaltningen kan overse, hvordan nedrivningen af forvalterboligen vil påvirke miljøet på Gl. Strandvej langt ud over, hvad selve tabet af den bevaringsværdige bygning betyder.

Ganske få borgere i området er formelt set en del af høringsprocessen i sagen om et tillæg til lokalplanen, der skal give investorerne bag Sølyst Teglværk-bebyggelsen lov til at nedrive forvalterboligen. Nu står den ikke til at redde - så vidt er alle egentlig enige, selvom det skyldes, at skiftende ejere igennem ti år, særlig i de seneste år, ikke har vedligeholdt bygningen.

Og så er det bare, at beboerne i villaområderne påpeger et forløb, som de finder helt igennem uskønt.

- Da der i 2018 kom en justering til projektet, så vi som beboere nye skitser, og det så helt fint ud. Bebyggelsen var stadig holdt som en åben bebyggelse med grønne områder, og den oprindelige arkitektur for området blev fastholdt. Et område med kig ind igennem og ud mod Øresund, og derfor var der ingen af os, der protesterede, fortæller en af beboerne i området, Michael Høybye Nielsen, der selv bor på Ternevej.

Dele af Nivå i oprør Protesterne kommer dog fra hele området, ikke bare villaejerne på den anden side af Gl. Strandvej. Beboernes pointe er nemlig, at hele området vil ændre karakter, hvis seks nye boliger skal afskærmes af en to meter høj støjmur, der skal anlægges på det meste af Gl. Strandvej langs bebyggelsen.

- Det er en meget principiel sag, og vi har svært ved at forstå, hvorfor vi får at vide, at vi godt kan skrive høringssvar - men at det er de fire direkte høringsberettigede, hvis svar vil tælle mest. Jeg kører til Ballerup hver dag for at arbejde, og jeg kører forbi mange støjafskærmninger i to meter, hvor kravet er, at de skal være grønne. - Men det bliver de tidligst om seks-syv år, og indtil da er de en magnet for graffiti. Er det oplevelsen, vi skal have på vej ind i Nivå ad Gl. Strandvej, hvor mange kører, cykler og går hver dag, spørger Michael Høybye Nielsen og tilføjer:

- Det er for os helt ufatteligt, at en sag om dårlig vedligeholdelse af en bevaringsværdig bygning ender med, at nogle får byggeret på yderligere tre matrikler - endda med et byggeri, der så pludselig kræver støjafskærmning og dermed vil ændre hele områdets åbne karakter. På en af hovedvejene ind til Nivå..

Flyt på terrasserne Sagen gik igennem Plan-, Miljø- og Klimaudvalget på den måde, at politikerne sikrede, at det blev en såkaldt B-lokalplan. Oplægget fra forvaltningen var, at det skulle være et tillæg, hvor forvaltningen efter høringsperioden kunne træffe en afgørelse uden politisk deltagelse.

Allerede nu har Socialdemokratiet efter weekendens gruppemøde meldt ud, at de er modstandere af en støjvæg. Se dagens debatindlæg. Carsten Bo Nielsen (V), der også sidder i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, har indsendt et forslag om, at terrasserne bliver vendt mod øst til de seks nye boliger.

- Udfordringen er, at fordi det er nybyggeri, skal der støjdæmpning. Sådan er myndighedernes regler, selvom der er boliger på den anden side af vejen, der er lige så plaget af støj, uden at de skal have en støjmur. Og vi vil jo gerne have forvalterboligen væk, fordi den skæmmer området, siger Carsten Bo Nielsen (V).

- Men hvorfor vil I belønne bygherren ved at give lov til at bygge flere boliger end i den forvalterbolig, som ikke er blevet vedligeholdt? Kan I ikke bare som politikere sige: »Fint, I vil ikke bevare boligen, men det er jeres problem, at I dermed mister byggeretten til de to boliger«. Og hvis de vil sælge de andre boliger, skal de jo nok rive den ned.

- Jo., det kan man selvfølgelig diskutere, og vi har jo kun sendt tillægget til lokalplanen i høring, ikke taget en beslutning endnu, understreger Carsten Bo Nielsen.

Ikke værd at bevare Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) bakker 100 procent op i sine partifælles nej til en støjmur. Hvis man spørger ham tematisk ind til, om byrådet er for dårlige til at bevare gamle bygninger og belønner krav om bevaring med øgede byggeretter, så har han et klart svar.

- Jeg er den forkerte at spørge i lige netop den sag, for jeg har hele tiden været modstander af, at forvalterboligen skulle bevares. Det var jeg allerede dengang, da projektet blev udarbejdet i 2008, fordi jeg kunne se, at den aldrig ville blive istandsat i praksis, siger borgmesteren.slot

relaterede artikler

Baggrund: Derfor kan bevaringsværdig bolig styrte i grus efter 14 år 08. december 2020 kl. 18:46