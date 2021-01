Trygheden i Islandshøjparken/Nivåhøj har i de seneste uger været til debat på de sociale medier og her i avisen. Årsagen er, at Rigspolitiets Tryghedsundersøgelse, der udkom i 2020, konkluderede, at området er det mindst trygge i landet. Flere tilkendegiver, at de ikke kan genkende billedet, mens andre har henvendt sig til avisen med konkrete oplevelser, der kan have medvirket til utryghed. Foto: Kim Rasmussen

Nabo til omdiskuteret boligområde: -Jeg tager mig selv i at gå en omvej

Der kan være mange årsager til, at nogle folk føler sig utrygge i Islandshøjparken/Nivåhøj. Her er historien om, hvorfor en af nabolagets beboere af og til har gjort det.

- For mig virker det som om, at der er nogle, der vender det blinde øje til, når de mener, at der ikke kan føles utrygt herude. Der er sket en del ting, der ikke ligefrem hjælper på tryghedsfølelsen, fortæller han.

Han har boet lige på den anden af Islandshøjparken i nogle år. Under normale omstændigheder - når coronaen ikke har lukket landet helt ned - pendler han hver dag til og fra arbejde. Her går turen på gåben gennem boligområdet, der har været omdrejningspunkt for debat de seneste uger, siden Frederiksborg Amts Avis første gang skrev om Rigspolitiets Tryghedsundersøgelse fra 2020, der placerede Islandshøjparken/Nivåhøj nederst på listen over trygheden i de særligt udsatte boligområdet.