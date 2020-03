Se billedserie Dette er historien om en mor, en datter og en ven. Det er også historien om tre døgn, hvor alt det vi tager for givet, pludselig ikke kunne lade sig gøre - og den 19-årige Johanne Bie skulle hjem fra skisportsstedet St. Anton. Privatfoto

Når verden ramler, vil en mor gerne have sit barn hjem

18. marts 2020

Da Johanne Bie fredag eftermiddag kiggede ud ad vinduet på sit værelse i St. Anton, kunne hun se folk på gaden, der løb med deres kufferter i retning af togstationen i den populære skisportsby i Tyrol.

En del af hende gik i panik, og det var ikke fordi, at hun ikke havde været nervøs før. Det var bare ikke så let at komme ud af St. Anton, der i slutningen af sidste uge var ved at lukke ned og isolere sig selv fra omverdenen.

Heldigvis var der en mor hjemme i Danmark, en familie at trække på, og der var en ven, der få timer senere tog den beslutning, at 14 dages karantæne og risiko for at få Covid-19 i den sammenhæng ikke betød så meget. For Johanne skulle hjem, med mindst mulig risiko for, at andre blev smittede.

Egentlig begynder denne historie allerede om tirsdagen, fire dage før St. Anton lukkede ned med indfaldsveje, der blev spærret af politiet. Charlotte Bie, skoleleder på Per Gyrum Skolen i Nivå, fulgte løbende med i nyhederne om Corona-udbruddet i Østrig, hvor hun selv havde arbejdet i St. Anton i sin ungdom. Nu var det datteren, der havde sabbatår med job på et diskotek i byen og stod på ski i sin fritid.

Og musikken spillede... Charlotte Bie kendte området, hun kendte byen, og hun havde venner og bekendte, der begyndte at komme syge hjem fra de Østrigske skisportssteder. Min datter skal snart ud, hjem, tænkte hun, men det blev onsdag aften, og på direkte TV lukkede statsministeren en stor del af Danmark ned. Tingene begyndte at gå hurtigt.

- Jeg ringede til Johanne, og jeg kunne høre, at hun var på arbejde. Hun stod i døren, og der var fuld knald på, kunne jeg høre. »Nu skal du hjem«, sagde jeg. Det var sådan en mor-fornemmelse, men det var også svært, for hun er 19 år. Jeg kunne jo ikke bestemme det, fortæller Charlotte.

Omtrent 1300 kilometer derfra var Johanne gået lidt uden for diskoteket Anthony's for at tage telefonopkaldet fra mor. På det tidspunkt var stedet en af de få åbne barer i byen.

- Folk stod i kø udenfor, fordi vi kun måtte lukke 100 ind ad gangen. Når én gik ud, gik en ny ind, og der var travlt. Min mor sagde, at nu skulle jeg overveje muligheden for at komme hjem og finde ud af, hvad andre ville gøre, fortæller Johanne om opkaldet sent onsdag aften - en aften på arbejde, der sluttede tidligt, allerede ved 01-02-tiden.

Om torsdagen blev alle de unge »gæstearbejdere« fyret, og hjemme i Danmark havde Charlotte Bie travlt med at sikre nødundervisningen for skolens elever.

Fredag formiddag var Johanne Bie ved at gå i panik i St. Anton, hvor voksne turister løb mod togstationen med deres kufferter. Hendes mor tog en beslutning. Pak nu, hold dig klar - og senere tog Johanne selv den beslutning at bede sin ven Tobias om at hente hende.



I St. Anton holdt Johanne sammen med sin fætter, der var i byen på besøg, og han skulle efter planen hjem søndag med fly via Zürich. Der blev lagt en løs plan om, at Johannes gode ven, Tobias Fisch Albrechsen, skulle køre ned for at hente dem søndag efter arbejde, og der blev undersøgt andre muligheder.

En dag med svære valg Timerne gik, og det blev fredag morgen, hvor Johanne vågnede og lå under dynen og spekulerede over, hvad hun skulle gøre. En veninde fra St. Anton ringede og fortalte, at byen ville lukke ned i løbet af få timer. Rygtet sagde, at alle udlændinge sandsynligvis kun ville få lov til at forlade byen med en særlig tilladelse.

Johanne ringede til Tobias: - Jeg kunne mærke, at der var lidt panik og angst i hendes stemme. Når man har talt meget med Johanne, kan man høre forskellen, ligesom når man kan høre, at folk lige har grædt. Og hun havde faktisk lige grædt. Hun fortalte, at den var helt gal, at de var ved at lukke grænserne, fortæller Tobias, der tog en beslutning.

Han tilbød at hente hende og fætteren allerede fredag, hvis han kunne låne en bil - hans egen gamle Lupo 3L ville han ikke køre så langt i. Men Charlotte tøvede - hun syntes, at det var meget at forlange af datterens ven, at han skulle udsætte sig for smitterisikoen og karantænen. Fredag efter arbejdstid udviklede aftensmåltidet sig til et mindre krisemøde i familien, hvor Charlotte sad med sin mand og sin søster og svoger for at undersøge mulighederne.

- Man kunne godt købe togbilletter, men vi vidste fra kontakter dernede, at togene var holdt op med at køre fra St. Anton. Og der var også noget moralsk i det. Vi kunne godt købe en flybillet til dem fra München, men Johanne havde stået i døren på et diskotek - hun ville helt sikkert være smittet, og selvom det jo ikke var forbudt at sætte hende i et fly med 100 mennesker, så...

Imens familien ved spisebordet i Kokkedal kiggede på de praktiske muligheder for at få Johanne hjem, konstaterede Tobias stilfærdigt, at der også var en smitterisiko ved at bruge andre muligheder end en bil. Det havde Johannes mor også blik for, men der var mange hensyn.



Og så var det, at der blev taget tre beslutninger inden for kort tid.

Johanne ringede til Tobias og spurgte ham direkte, om han ville køre nu, fredag aften, for at hente hende.

Charlotte gav Johanne besked om, at hun og fætteren skulle tage deres kufferter og tasker og gå til turistinformationen i St. Anton, fordi Charlotte havde hørt, at personalet kunne hjælpe med de papirer, der kunne få udlændinge ud af St. Anton - og hjælpe med en busforbindelse til Landeck, et togknudepunkt, hvor der stadig kørte tog mod Tyskland.

Tobias ringede til Charlotte og sagde, at han syntes, at al videre snak om at finde flyforbindelser var uden mening i en situation, hvor Johanne sandsynligvis var smittet. Han ville køre derned.

Et ja tak til Tobias' tilbud var også et ja til, at den 19-årige mand udsatte sig selv for risiko.



- Er du helt sikker, Tobias?, spurgte hun. Ja, svarede jeg, for det føltes rigtigt, fortæller han.

I St. Anton nåede Johanne frem til turistinformationen, der havde de papirer, der skulle udfyldes, og sammen med fætteren kom hun på en bus med afgang klokken 19.00 mod Landeck.

Solopgang over München Johanne fortæller sin historie i et raskt tempo, for der skete mange ting på få timer. Ud af bussens vinduer kunne de se, at der var mange, der måtte vente på den næste bus. Aftenen og de tidlige nattetimer gik med at blunde i fem forskellige tog på vej mod München - og forsøge at holde strøm på mobilerne, og på stationen i München var udfordringen at holde sig vågen på Starbucks og Burger King, så de ikke blev smidt ud... Men der er en særlig scene, der har brændt sig fast.

- Da vi gik ind i bussen i St. Anton, stod der tre politibetjente med gummihandsker og masker og kontrollerede vores sedler. Der fik jeg en særlig følelse af, hvor alvorligt det hele var, fortæller Johanne.

Imens kørte Tobias ned gennem Tyskland, og da solen stod op over München, var han på vej ind mod centrum og samlede Johanne og fætteren op foran banegården. Med i bilen havde han tre masker, og dem tog de på - og de kom først af igen omtrent 12 timer senere, da de kom hjem og gik i karantæne i værelser og tomme huse, som deres familier havde forberedt.

Her i dagene efter husker Tobias, hvordan Tyskland endnu i lørdagens solskin var et par dage bagefter den danske nedlukning.

- Vi holdt på en tankstation, og der kørte en Land Rover op med en far, mor og to børn, og de kiggede ekstremt meget på os og vores masker. I Tyskland skal man jo ind for at betale, og de ville slet ikke gå ind ad døren samtidig med mig, og jeg kan huske denne her lille pige, der puttede sig ind til sin mor og holdt afstand, imens hun kiggede på os, fortæller han.

For Charlotte kom lettelsen, da hun fik en sms med et billede fra München - nu var datteren samlet op og på vej hjem.

- Det havde været meget bekymrende, og det var en usædvanlig tilstand, fordi jeg kender området dernede så godt, men alle de tiltag, som man normalt ville tage - dem kunne vi pludselig ikke planlægge efter. Togene kørte ikke, taxaerne kørte ikke, og på et tidspunkt var jeg lige ved at sige, at så måtte de gå ud af byen, husker Charlotte Bie.

Johanne selv har aldrig været særlig god til at holde hovedet koldt i stressede situationer, og det var også svært i St. Anton.

- Jeg skulle ud af et område, der blev ramt af en helt ny virus - noget jeg aldrig havde troet, jeg skulle komme til at opleve. Næste gang, der sker en mindre ting, der stresser mig, vil jeg nok sige til mig selv. Tag det roligt, det skal nok gå. Du har prøvet noget værre, siger Johanne.

