Når bukserne brændte og skoven havde trolde, var der særligt én kunstner, der kunne tegne det

Ib Spang Olsen mente, at naturen og fantasien skulle have god plads i denne verden. Nivaagaards Malerisamling fejrer 100 året for kunstnerens fødsel.

Fredensborg - 24. september 2021

Benny's bukser brændte Børge råbte, åh!

Børge havde nemlig

Bennys bukser på Det er fire linjer, som man har lyst at læse højt, fordi rytmen, rimene og den boblende humor er så vidunderlige, og ja - det havde været fristende at lægge et bogstavrim ind i denne indledning.

Men nej, det vil bare være en bleg skygge i sammenligning med alt det, som Ib Spang Olsen kunne præstere i selskab med gode venner - og med et stykke papir og sine tegne- og skriveredskaber.

Ordene er skrevet af Halfdan Rasmussen, men hvad ville de være uden illustrationer af Ib Spang Olsen? De fleste danskere har mødt Bennys bukser og kan fortælle, hvordan brandbilen er i højre side af billedet og de brændende bukser i venstre, og naturligvis kommer en pige ilende til hjælp med en spand...

I år ville tegneren og illustratoren være fyldt 100 år, og det markerer Nivaagaards Malerisamling med en udstilling af både kendte og overraskende værker fra de over 70 år, hvor Ib Spang Olsen var aktiv kunstner.

Humor, vid og alvor Han var gode venner med sin generations forfattere, Tove Ditlevsen og Halfdan Rasmussen, og han fandt sin egen folkelige og sprudlende vej igennem livet med et særligt blik for det eventyrlige i hverdagen.

Mange værker er skabt til børnene, men Ib Spang Olsen mente selv, at der ikke var den store forskel på børn og voksnes fantasi. Med sit blik på Ib Spang Olsens univers vil Nivaagaards Malerisamling gerne vise, at han havde et stort samfundsmæssigt og politisk engagement.

- Han påpegede gerne de voksnes ansvar for miljøet, som ikke kunne skubbes videre til den næste generation, ligesom han begræd den manglende tid i voksnes fortravlede hverdage. Holdninger som med både humor, vid og alvor blev tegnet og skrevet frem i såvel børnebøger som plakatkunst, lyder det i museets tidligere præsentation, der også opfordrer til at kigge på Ib Spang Olsens sanselige, erotiske åre - og ikke mindst skildringer af naturen med nisser og trolde.

Trolde, lygtemænd og nisser I den verden, hvor Ib Spang Olsen levede, var naturen et rum for fantasien, og den skulle beskyttes mod byudvikling og forurening. Hvis han havde mødt en af sine trolde, lygtemænd eller nisser, ville han have sagt, at de havde lige så stor berettigelse i naturen som mennesket.

I udstillingen vil publikum få indblik i, hvordan Ib Spang Olsen arbejdede. Han betragtede tryksagen som originalen, fordi det var et færdigt resultat, og han var den første til at lade tv-kameraet følge stregen på papiret - et blik i skabelsen af de eventyrlige, farverige illustrationer. Det kan man snart se - eller gense - på den nyrenoverede malerisamling.

Ib Spang Olsen 100 år. Nivaagaards Malerisamling fra den 3. oktober til den 9. januar.