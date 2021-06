Se billedserie Med elever fra miniforskole til 3.G/2 HF skal NGG danne hele mennesker hele livet. Og så vil han fortsat være den synlige rektor, som alle på skolen kender, understregede Thomas Thrane, ny rektor på NGG. Pressefoto

NGG's nye rektor fejret med festlig reception

Fredensborg - 15. juni 2021 kl. 19:25 Kontakt redaktionen

Covid-19 har forsinket mange ting - herunder også receptionen for Thomas Thrane, ny rektor for NGG. I fredags var en af skolens gårdhaver pyntet med sejl og blomster, og det dejlige vejr bidrog til den festlig reception.

Pensionerede lærere, rektorer fra andre skoler, samarbejdspartnere, lærere og familie var samlet for at hylde en rektor, som i dagens mange taler blev beskrevet som en person der »lever og ånder for NGG«.

At Thomas Thrane er tæt forbundet til skolen, var et gennemgående tema ved dagens indlæg. Fra bestyrelsesformandens beskrivelse af passion og ledelsestalent til kollegaers kærlige og humoristiske anekdoter fra mange års samarbejde til elevrådsformanden, som takkede for den store forskel Thomas Thrane havde gjort for ham.

Internationale elever leverede et rørende musikalsk indlæg og en gave i form af en globus for at symbolisere NGG´s internationale fokus samt de mange nationaliteter blandt elever og lærere. Det fortæller NGG i en pressemeddelelse.

Dagens midtpunkt var både rørt og taknemmelig og sendte i sin tale en hyldest til sin far, Jan Thrane (NGG´s grundlægger) for hans visionære drømme og mod, men påpegede også vigtigheden af, at følge med tiden og være fremtidsorienteret. Thomas Thrane vil skabe et nyt kapitel i NGG´s historie som en helhedsskole med fokus på faglighed og fællesskab.

