NGG klar med med ny international gymnasielinje

NGG har fået godkendt ny international uddannelse som søsættes fra august næste år

Fredensborg - 06. november 2020

UDDANNELSE Når det ringer ind til skoleåret 2021, vil der være en ny, international gymnasieuddannelse at finde Nordsjælland.

Det er North Zealand International School, som er en del af Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG), der har fået godkendt en ny uddannelse, der udbydes fra næste år.

Det er den to-årige IB Diploma, der ligger i forlængelse den internationale grunduddannelse.

Det fortæller lederen af den internationale skole, Karen Bøttger.

"Vi har oplevet en stor efterspørgsel blandt vores elever og deres forældre, som ønsker, at eleverne kunne fortsætte deres uddannelse. Derfor gik vi i gang med ansøgningsprocessen, og vi er meget glade for endelig at have fået godkendelsen," siger hun i en pressemeddelelse.

Intense år Skolen har i løbet af de sidste to år arbejdet med planlægningen af den nye linje. Det har været nogle intense år, hvor skolens ledere og lærere har defineret fagpakker og mål for det nye uddannelsesforløb. Derudover vil der blive skabt et tværgående samarbejde med lærerne fra gymnasieafdelingen på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium, understreger skolens rektor, Claus Campeotto.

"Vi tænker i helheder, og det giver rigtig god mening at bruge og skabe kompetencer på tværs af den danske og internationale afdeling. IB Diploma vil være en selvstændig uddannelse, og sammen med

den danske gymnasieafdeling vil vi skabe et læringsmiljø med globalt udsyn, der giver eleverne de rigtige faglige og sociale kompetencer til fremtidens internationale arbejdsmarked," siger han.

Undervisning på engelsk Sidste år blev North Zealand International School tilladelse til at starte det et-årige Pre-IB-forløb, der giver elever med en dansk afgangseksamen adgang til det internationale gymnasieforløb.

Og for at blive optaget på den internationale gymnasieuddannelse skal eleverne have afsluttet den internationale grunduddannelse, fortæller Karen Bøttger.

"IB Diploma-uddannelsen bliver undervist på engelsk, og det er også muligt for elever med en dansk afgangseksamen at blive optaget. Det er en god mulighed for at forbedre sine engelskkundskaber og åbne muligheder for fremtiden," siger hun.