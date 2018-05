Se billedserie Her ses en af de store sandstensportaler, hvor NIve å krydser under Kongevejen. Den er ikke blevet udsat for hærværk, men to af de mindre stenkister er.

Send til din ven. X Artiklen: Mysteriet om de tilmurede stenkister Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mysteriet om de tilmurede stenkister

Fredensborg - 25. maj 2018 kl. 06:13 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I snart 300 år har Kongevejens stenkister ligget uberørt. Nu er to af afvandingskanalerne blevet muret til med PCV-rør og beton, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Hvem kan hjælpe med at finde hærværksmændene, spørger No Widding, formand for Fredensborg Bevaringsforening.

De færreste bilister tænker over den enestående kulturhistorie, som ligger halvt skjult i grøftekanterne, når de kører ad Kongevejen mellem Fredensborg og Kokkedal.

Da bønderne knoklede for at anlægge vejen i årene fra 1730 til 1740, var der også dygtige stenhuggere involveret, og de skabte en stor sandstensportal, som Nive å kunne løbe igennem. Flere steder blev der lavet mindre stenkister, afvandingskanaler, som siden 1700-tallet har ledt vandet under Kongevejen fra markerne i sydvest til nordøst. De er fredede, og de er velbevarede - indtil nu.

No Widding, formand for Bevaringsforeningen raser over den hærværk, som han blev tippet om i begyndelsen af maj. Ukendte arbejdsmænd arbejdede med at skubbe store PCV-rør ind gennem to af stenkisterne og mure dem til i enderne med beton. Han nåede aldrig at få det stoppet, men lodsejere i området gjorde ham opmærksom på, hvad der var sket.

- Nu virker de slet ikke, fordi betonen sandsynligvis har skubbet rørene op på midten, og vand løber ikke opad. Det er helt uforståeligt, og jeg har taget kontakt til borgmesteren, men han smiler bare og på rådhuset ved de ikke rigtigt, hvad der er sket. Eller måske gør de, siger en undrende No Widding.

I græsset og grøfterne langs vejen finder han den ene stenkiste, der har været udsat for hærværk. Plastikrøret stikker ud af den ene side, og beton har lukket hullet om de gamle sandsten. For No Widding er der ingen gradbøjning af fredede ting. Man kan ikke sige, at det er i orden at ændre nogle af stenkisterne, hvis blot de andre bevares som i 1700-tallet. Eller at de færreste mennesker ser eller interesserer sig for de gamle afvandingskanaler.

- Når man har så velbevarede ting fra 1700-tallet, skal det selvfølgelig bevares. Så er det hærværk at ødelægge det, fastslår No Widding.