Muteret virus i børneflok sender 2. kontaktled i karantæne

Et udbrud med en muteret virus i en daginstitutionen i Nivå får Fredensborg Kommune til øjeblikkeligt at gå i 2. kontaktled for at få styr på smitten.

Fredensborg - 29. januar 2021 kl. 09:40

Den integrerede institution Påfuglen med knap 100 børn er ramt af et udbrud med en muteret virus, og Fredensborg Kommune ser så alvorligt på situationen, at kommunen har lavet restriktioner ud over de officielle retningslinjer.

- De hjemsendte børn er nære kontakter, og vi har sagt til forældrene, at de nære kontakters søskende også skal holdes hjemme. - De er i realiteten andet kontaktled, og det er et valg, som vi har truffet, ud over de officielle retningslinjer, siger centerchef Hans Bækvang og fortæller, at kommunen tidligere har oplevet et større udbrud i en daginstitution, der gav anledning til at være "ret strikse" i måden at håndtere sådanne udbrud.

Forældrene får en opfordring Kommunen har også opfordret forældrene til at begrænse deres kontakter, hvis de har børn på de stuer, hvor der er smitteudbrud. De er nemlig også i risiko for at bringe smitten videre, vurderer centerchef Hans Bækvang, der ikke forholder sig til, om retningslinjerne på landsplan skal skærpes for 2. kontaktled. Han konstaterer blot, at det giver mening i den konkrete situation i Nivå.

På landsplan er det svært at finde data på, hvor effektiv Smitteopsporingen er til at bremse smitten, og om 2. kontaktled er vigtig i den indsats. Christian Wejse, ekspert i infektionssygdomme på Aarhus Universitet, opfordrer til, at myndighederne styrker dataindsamlingen i Smitteopsporingen, og han ser gerne, at der laves forsøg med at gå i 2. kontaktled for at dokumentere, om det har en effekt.