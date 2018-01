Musik på campingkop og lækre chips

Heartbeat åbner dørene til deres magiske univers og leverer en alsidig koncertoplevelse.

Fredensborg - 17. januar 2018 kl. 06:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foreningen Børnejazz Fredensborg skyder nytåret i gang med stomp- og performancegruppen HeartBeat i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio søndag den 28. januar klokken 11.00.

Publikum kan opleve HeartBeat, der består af fire unge, sprælske musikere sprængfyldt med spilleglæde, der flytter grænserne for hvad der skal til for at lave musik. Stomp er en fællesbetegnelse for musik på alt andet end gængse instrumenter, og der bliver spillet på hvad som helst. Lige fra kæmpemæssige tønder til små campingkopper, fra plastikdunke til

egen krop.

Magien opstår, når skrald og ting fra hverdagen får en ny funktion i hænderne på Thomas, Søren, Morten og Nils. Koncerten er for alle aldersgrupper, og Børnejazz Fredensborg takker for den store opbakning i det forgangne år og kan med stolthed

berette, at de glæder sig til at præsentere endnu mere kvalitetsmusik for Fredensborgs familier i 2018 takket være støtte fra Kulturudvalget.

Bemærk at entréprisen er hævet til 50 kroner for både børn og voksne. Køb billet via Mobilepay 48758 eller betal kontant/MobilePay i døren. Mere information på www.facebook.com/boernejazzfredensborg eller på tlf. 27280729.