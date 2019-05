Der bliver gang i den på Krogerup Højskole, når ni bands spiller til Maybeats. Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Musik, mad og vin til festival på Krogerup Højskole

Fredensborg - 22. maj 2019 kl. 19:45

Maj lakker mod enden, og det betyder, at festivalsæsonen nærmer sig med hastige skridt. I Humlebæk skal der også festes, når Krogerup Højskole slår dørene op til deres egen festival lørdag den 25. maj. Maybeats er navnet på festivalen, der åbner klokken 12.00 og fortsætter hele natten, oplyser højskolen i en pressemeddelelse.

Det hele foregår i højskolens baghave, hvor prominente danske navne spiller. I alt giver ni kunstnere koncert, og de er: ANYA, Pede B, Wide, Hvem, IVYxM, ALAWARI, sjak.wav, Operacyklen og DJ L'AZUR.

- Det er så fedt et program, og jeg synes, at der er alt fra unge ildsjæle til familiehygge på en lørdag. Det giver mulighed for at møde både nye og gamle venner, spise noget god mad og hygge sig i Krogerup Højskoles smukke omgivelser. Alle kan komme, og alle er velkomne, udtaler Liva Hansen, der står for Afvikling i faget, Eventmaking, på Krogerup Højskole.

Det er netop elever fra faget, Eventmaking, som har sørget for at få stablet festivalen på benene. De har derfor designet og tegnet både festivalens boder og scene. De har også sørget for, at årets ni gæstende bands spiller til fordel for organisationen, SIND, der arbejder for at hjælpe folk med psykiske lidelser. Elevernes hårde arbejde har betydet, at der er flere end nogensinde, der har købt billet til festivalen.

- Det bliver så fedt at se, hvordan en festival bliver bygget op fra en idé på papir til, at man pludselig stå der i levende live. Det har taget lang tid, men det bliver det hele værd. Og når man får at vide, at man samtidig har sat salgsrekord, ved man, at man har haft fat i den rigtige ende, udtaler Liva Hansen.

Skulle man i løbet af dagen trænge til at høre noget andet end musikken på scenen, kan man gå rundt på pladsen til en snak om sex med sexolog Amanda Lagoni eller lytte til opera på cykel. Og hvis maven begynder at knurre, kan man gå på opdagelse blandt pladsens mange boder, der både sælger mad og vin.

En billet til festivalen koster 100 kroner på www.billetto.dk, mens den koster 120 kroner, hvis man køber den i døren. Man må gerne medbringe et telt, hvis man ønsker at overnatte i parken, som hører til Krogerup Højskole.

Festivalen er blevet sponsoreret af Copenhagen Distillery, FUR, Teedawn og Tuborgfondet, og arrangementets overskud går til SIND.