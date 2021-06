Museumsleder takkede af

"Ved du hvad Niels", sagde han "jeg har tænkt mig at trække mig som formand ved den kommende generalforsamling". Umiddelbart forstod jeg jo godt, hvad han sagde, men jeg forstod ikke, hvorfor netop jeg skulle have det at vide?"

"Var det ikke noget for dig?" sagde han så" Jeg svarede - lidt overrasket - vist noget i retning af "Øh, det ved jeg sandelig da ikke rigtigt". Og om jeg overhovedet på det tidspunkt var medlem af foreningen, det er jeg faktisk i tvivl om. Men enden på det hele blev altså, at jeg sagde ja. Og jeg blev så valgt på den efterfølgende generalforsamling," sagde Niels Storgaard Simonsen og fortsatte:

"Dermed begyndte det, jeg har kaldt "mit tredje arbejdsliv". Jeg var som ung glad for min officerskarriere i flyvevåbnet og senere min karriere som civil ansat akademiker ved Forsvarsministeriet. Men om mit "tredje arbejdsliv", da må jeg sige med titlen på Poul Schlüters bog: "Sikken et liv". (Kæmpestor smiley)," sagde han i sin tale.

"Da jeg så kort tid efter havde et overdragelsesmøde med Mogens på museets kontor, gik det først for alvor op for mig, at der jo ikke blot var tale om et almindeligt formandsjob? Næh, der fulgte såmænd også et helt museum med i købet! - Men dermed begyndte så 13 gode, 13 spændende og 13 meget lærerige år," sagde Niels Storgaard Simonsen og takkede alle de frivillige der har hjulpet igennem årerne.