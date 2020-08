Nivaagaards Malerisamling har et stort og trofast publikum i nærområdet, og mange har givet private donationer her under Corona-nedlukningen. Foto: Kim Rasmussen

Museumsgæster har givet flotte donationer

I takt med at museets besøgstal er steget i de seneste år, kommer en større andel af museets indtægter fra netop gæsterne - og derfor tabte museet mange penge under nedlukningen. Det fortalte museet om i et nyhedsbrev til de mange tusinde mennesker, der har årskort til museet. I løbet af få uger gav det private donationer på samlet set 85.000 kroner fra omkring 200 museumsgæster - en støtte, som museumsdirektør Andrea Rygg Karberg er glad for og ikke mindst stolt over, fordi det viser en enestående opbakning fra museets trofaste gæster.