Maleriske optagelser af skøn natur, fine haver og smukke udsigter fungerer som indgang til dybe samtaler, der finder sted i en stue, en skov eller i et sommerhus. På Louisiana Channel findes en erstatning for dette års litteraturfestival, der blev aflyst på grund af Covid-19.

Museet har været forbi 12 danske forfattere

2020 blev året uden Louisianas store litteraturfestival. I stedet har museets Louisiana Channel været forbi Suzanne Brøggers have og kat - været helt tæt på Danmarks bedste, nulevende forfattere.

Fredensborg - 05. december 2020 kl. 12:59 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Katten ser ud til at følge Suzanne Brøgger rundt i haven, og den springer op på bordet ved siden af hende i den fine stue i landsbyen Løve på Sjælland.

Henrik Nordbrandt inviterer inden for i sommerhuset på Møn - det ligner ethvert kedeligt udlejningshus, som man kan leje via et bureau, men i denne optagelse ligger Henrik Nordbrandts hat i den bløde, uformelige sofa. Naturligvis læser Henrik Nordbrandt sit digt om november, men han fortæller også om sine rejser og stedet på Møn.

Digteren Peter Laugesen sidder på en klapstol på en sandstrand i Vadehavet og fortæller, oftest med lukkede øjne, om det at opfange livskundskab ved at læse digte.

Video for eftertiden 12 danske forfattere portrætteres i ny serie af videoer produceret af litteraturfestivalen Louisiana Literature. Forfatterne fortæller hver især fra de steder, hvor litteraturen opstår - rundt om i Danmark, Island og Grønland. Men litteraturen opstår også inde i hovedet på forfatterne, som i serien generøst deler ud af deres tanker om at skrive, fortæller kunstmuseet Louisiana i en pressemeddelelse, hvor lederen af de årlige litteraturfestivaller forklarer:

- Vi finder det vigtigt at indfange nogle af vores fineste forfattere på video, også for eftertiden, og vi glæder os til at dele video-serien med alle dem, som gik glip af dette års Louisiana Literature og en lang række øvrige litterære begivenheder.

- Forfatterne har haft svært ved at mødes med deres læsere, og vi selv har været nødsaget til at aflyse vores årlige internationale litteraturfestival. Det er derfor en stor glæde at kunne formidle litteraturen på denne vis og bringe læserne helt tæt på forfatterne, uddyber Christian Lund.

Gode råd om ture Optagelserne til de 12 interviewfilm har fundet sted i løbet af de seneste måneder. Louisiana Literature har mødt forfatterne i deres eget revir - steder, der spiller en vigtig rolle i deres forfatterskaber.

Den danske sensommer og det tidlige efterår har været bagtæppe - på Møn med Henrik Nordbrandt, i Løve på Vestsjælland med Susanne Brøgger, på øen Hven med Harald Voetmann, i Nørre Snede med Peter Høeg, på Amager Fælled med Ursula Andkjær Olsen, på øgruppen Hirsholmene med Kim Leine, i Island med Hanne Højgaard Viemose, ved Vadehavet med Peter Laugesen, i Sorø med Helle Helle, i Nuuk med Niviaq Korneliussen, i forladte Fun Park Fyn med Peter Adolphsen og endelig på Frederiksberg med Dorrit Willumsen.

Foruden de 12 portrætter er der en serie korte videoer med forfatterne som udsendes ved samme lejlighed: Suzanne Brøgger, der viser rundt i sin have, Peter Laugesen, der giver gode råd om at gå ture, Peter Høeg om sin berømmelse, Helle Helle om sine litterære inspirationer...

Videoerne udsendes frit tilgængeligt på Louisianas globale video-platform Louisiana Channel (http://channel.louisiana.dk) med engelske undertekster, så også seere rundt om i verden kan opdage og fordybe sig i nogle af tidens mest interessante danske forfatterskaber. Louisiana Channel når langt ud i verden med mere end 20.000 daglige video-visninger. Der er i forvejen mere end 300 videoer med forfattere på kanalen - film som er optaget på Louisiana Literature.