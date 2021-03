Morgenro på vej omkring skraldespandene

De seneste uger med klager over tidlig afhentning af affald i boligområder har fået Flemming Rømer (DF) til at reagere som formand for Fredensborg Forsyning.

- Jeg har været i dialog med forsyningsselskabet, og jeg har taget en formandsbeslutning om, at affaldsindsamlingen skal skubbes til efter 7.00 i boligområder. Det kan jeg godt, og så må vi politisk i byrådet tage stilling til at få ændret ordlyden i regulativet, siger Flemming Rømer (DF), der dog stadig har det forbehold, at den trafikale situation nogle steder kan betyde, at affaldet skal hentes lidt tidligere.