Morderisk røg i mørket: Netflix optager i lille landsby

Det betyder, at der over fem dage laves optagelser på gården, og mandag den 7. december og tirsdag den 8. december vil der være aktiviteter helt frem til klokken 01.00 - blandt andet med en kontrolleret ildebrand, fremgår det af en informationsseddel, der er delt rundt til beboerne i området.

»Kastanjemanden« handler om en yngre kvinde, der findes dræbt og efterladt på en legeplads. Hendes ene hånd er skåret af, og over hende hænger en lille kastanjemand. Naia Thulin er den unge efterforsker, der sættes på sagen, og hun får Mark Hess som makker - en udbrændt kollega, der er smidt hjem fra Europols hovedkvarter i Haag.

De opdager, at drabet - og de efterfølgende drab - alle trækker spor til socialministerens datter, der forsvandt et år tidligere. En mand har tilstået drabet, og sagen regnes for opklaret, men hvorfor fornemmer efterforskerne en sammenhæng? De to kommer til at kæmpe en kamp mod uret, og en del af kampen foregår på gården i Karlebo.