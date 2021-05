Lørdag kunne Jens Gustav (th.) og Phillip som de eneste konfirmander træde ud af Asminderød Kirke. Her ses de sammen med sognepræst Jon Skjold Henriksen i midten. Privatfoto.

Mor til konfirmand: 'Det har været helt umuligt at planlægge

Lørdag var der bare to konfirmander i Asminderød Kirke. Planerne har ændret sig fra dag til dag, fortæller Christel Kiil, der er mor til den ene

Fredensborg - 04. maj 2021 kl. 06:42 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

I lørdags kunne Jens Gustav og Philip, som de eneste konfirmander i Fredensborg træde ud af Asminderød Kirke.

På grund af coronarstriktionerne har det ikke været let at sende invitationerne til den store dag. Det fortæller Christel Kiil, der er mor til Jens Gustav Kiil, der går i 8.B på Fredensborg Skole.

"Det har været helt umuligt, at planlægge," siger hun til Uge-Nyt og fortsætter:

"Det har ændret sig fra dag til dag. Først fik vi, at vide at vi måtte have tre gæster med i kirken, og så måtte vi være lidt flere. Og først til sidst fik vi, at vide, at vi gerne måtte være flere, men der var det for sent at invitere folk. Så det har hele tiden ændret sig," siger hun.

Risiko for aflysning Selvom Christel Kiil i alt fik ni af de nærmeste familiemedlemmer med i kirken, så frygtede hun til det sidste, at det hele ville blive aflyst.

"Først fik vi at vide, at der var seks fra klassen, der skulle konfirmeres den dag. Så blev det ændret til tre og til sidst var det altså bare de to," siger hun og tilføjer:

"Vi havde fået at vide, at det ville blive aflyst, hvis der bare var en enkelt eller to, så. jeg synes da, at det er flot, at de åbner kirken, når der kun er de to," siger hun.

Den store fest blev aflyst Oprindeligt var der planlagt en fest på den store dag med 70 gæster, men det blev aflyst.

"Jeg er jo sådan én der planlægger tingene i god tid," siger hun.

Nu er festen udskudt til august.

"Vi ville jo allerhelst have, at det hele foregik samme dag og vi forsøgte også, at rykke det til august, hvor de andre fra klassen skal konfirmeres, men den dag kunne vi ikke få plads på hotellet," siger hun.

En særlig oplevelse Selve konfirmationen foregik med sang fra seks korsangere og en fin tale fra præsten Jon Skjold Henriksen.

Selvom det ikke gik som planlagt fik de to konfirmander alligevel en særlig dag.

"Det endte med at blive en rigtig fin oplevelse - og lidt eksklusiv. For der var jo kun de to, så de fik et helt andet fokus, end man ellers gør," siger Christel Kiil.

I kirke med Dronningen Søndagen inden fik Jens Gustav Kiil en ekstra sjov oplevelse han var taget alene til gudstjeneste i Asminderød Kirke, som en del af sin konfirmationsforberedelse. Helt alene var han dog ikke, for både Dronning Margrethe og Prins Christian var med blandt de få gæster i kirken den dag.