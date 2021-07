Mor og far måtte ikke vide det: Men så kommer der da lige en spand Nutella oven i

Fra venstre Bente Arberg og Pernille Alberg fra Make-A-Wish har lige foræret Aksel Mosegaard Jørgensen et kørekort. Foto: Fred Jacobsen

Det er i samtalen med børn og forældre, de frivillige i Make-A-Wish finder de virkelige ønsker

Fredensborg - 07. juli 2021 kl. 06:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Pernille Alberg og Bente Arberg er naboer og veninder i Nivå. Og så har de det til fælles, at de er frivillige i organisationen Make-A-Wish Danmark.

Selv om det til tider er tunge skæbner, de kommer i nærheden af, er det glæden ved at opfylde ønsker, der driver værket. I ti år indtil videre for Pernille, noget mindre for Bente, der er forholdsvis ny frivillig i organisationen.

Den nære samtale Hun "elsker det", som hun siger - og har som den næste opgave at give en iPad til et hjerneskadet barn - plus "en spand Nutella". For det er i den nære samtale med børnene og de pårødende, at de frivillige finder ud af, hvad ønskerne også kan være, oplyser Bente Arberg.

"Det kan være, at ønsket netop er en iPad. Men når du så kommer på besøg, og du ser, at der hænger Disney-ting over alt på værelset, så kan det være, at det er et ønske i den retning, der skal opfyldes," fortæller hun.

Og det var lige præcis det, Pernille oplevede i forbindelse med den ønskeopfyldelse, hun mandag skulle til Ølstykke for at varetage.

"Da vi snakkede sammen, sagde barnet - uden at forældrene måtte høre med - at der altså også var et ønske om en stor spand Nutella. Jamen, så kommer der da en spand Nutella oven i," lyder med et stort smil fra Pernille Alberg.

Børns egne ønsker Som i Aksel Mosegaard Jørgensens tilfælde er det barnet selv, der indgiver et ønske til Make-A-Wish. Han blev gjort opmærksom på muligheden af en ungekoordinator på Rigshospitalet.

"I organisationen er der så ansat en koordinator til vurdere ønskerne, hvorefter det så er frivillige som os der tager kontakt til hjemmet og finder ud af, hvordan det kan realiseres," forklarer Bente Arberg. Det foregår gennem besøg og samtaler med børnene og forældre. Så børnene ved, at de har et ønske ude, men man forsøger at tilrettelægge det som en overraskelse for barnet, når tiden er kommet til selve overrækkelsen.

