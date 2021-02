Mørklagt politiaktion: Fandt hjemmedyrket hash ved et tilfælde

Politiet var massivt til stede tirsdag formiddag på en adresse på Kongevejen i Fredensborg, hvor patruljevogne holdt parkeret synligt for forbipasserende. Nordsjællands Politi bekræfter overfor Frederiksborg Amts Avis, at de var til stede på adressen til, hvad de selv omtaler som et »rutinetjek - en anden politiforretning«. Her fandt de en større mængde hjemmedyrket hash, som de beslaglagde. Hvor meget de præcis fandt, kan politiet på nuværende tidspunkt ikke oplyse om. En mandelig beboer på 56 år blev sigtet for at være i besiddelse af stoffer med henblik på videresalg.