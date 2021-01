Det er elskabe som disse, der er udskiftet i stor stil for at få gadebelysningen til at fungere. Pressefoto.

Mørke gader går lysere tider i møde

Fredensborg Kommune har skiftet et stort antal tekniske installationer, for at komme problemerne med gadebelysningen til livs

Fredensborg - 14. januar 2021 kl. 13:07 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

De seneste par år har mange gader og stier været uden tilstrækkelig belysning i vinterhalvåret. Problemerne skyldes blandt andet, at det fugtige vejr og indtrængende fugt har ført til kortslutninger i mange af de gamle elinstallationer, og at det samtidig har været nødvendigt at udskifte alle elskabe og installere målere.

Det fortæller formanden for Infrastruktur- og teknikudvalget, Flemming Rømer (DF).

"Situationen har ganske enkel været uacceptabel for vores borgere. Men nu lyder meldingen fra vores administration, at problemerne meget snart skulle være løst", siger han og fortsætter:

"I sidste weekend afsluttede vores entreprenør arbejdet med at sikre lys omkring Nivå Bymidte. Mandag rettede entreprenøren fejl omkring Rugvænget/Havrevænget. Tirsdag blev der arbejdet på at løse problemerne omkring Teglgårdsvej/Strandgårdsvej og ved Langebjergvej/Bakkegårdsvej. Så der bliver med andre ord arbejdet intensivt på at løse problemerne og det glæder jeg mig selvsagt over, men jeg kan naturligvis ikke garantere, at der ikke opstår nye problemer igen", siger Flemming Rømer i en pressemeddelelse.

Indberetninger fra borgerne Da det fugtige vejr fortsætter kan det ikke udelukkes, at der fortsat kan opstå kortslutninger rundt omkring i kommunen i de kommende måneder. Kortsluttede ledninger bliver løbende fejlfundet og repareret.

Driftsentreprenøren arbejder - ud over anvisning fra administrationen - ud fra de indmeldinger som modtages via hjemmesiden 'Dit gadelys.'

Disse indberetninger kommer typisk fra borgerne, som er tættest på lamperne og derfor som de første konstaterer, når en lampe ikke lyser. Det er derfor af stor betydning, at borgerne tager sig tid til at indmelde defekte lamper i systemet.

Kommunen overtog gadebelysningen fra Ørsted i 2018. Siden da er der arbejdet på at forbedre lamperne og forsyningssystemet, som trængte til en renovering. Det går den rigtige vej.

For eksempel er der udskiftet en mængde gamle master og armaturer, og kommunen står over for at skifte alle pærer til LED, hvilket ikke kun sparer en stor mængde strøm, men også vil give en mere stabil drift, da LED-pærer holder længere end almindelige pærer, og fordi de giver mindre strømbelastning og dermed lavere risiko for fremtidige kortslutninger.