I november sidste år var der også problemer med gadebelysningen, særligt i Kokkedal og omkring Nivå Centret. Foto: Christoffer Schyth Kjær

Mørke gader for 2. år i træk, men snart er det slut

Fredensborg - 06. december 2019 kl. 10:32 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Store dele af kommunens veje har været mørklagt den seneste uge, hvor de lave temperaturer og det fugtige vejr har fået sikringer i hovedskabene til at springe.

Det får borgerne til at klage, og Fredensborg Kommune fortæller nu, at der er stor fokus på problemet, der sidste år prægede vejene i Kokkedal. En god nyhed, at når sikringerne er skiftet, skulle problemet ikke komme tilbage senere på året eller til næste år, lyder meldingen fra Fredensborg Kommune.

For et par år siden købte kommunen gadebelysningen for at få driftsfordele og spare penge, og selskabet Verdo er hyret ind til at stå for vedligeholdelsen. Indtil nu har meldingen været, at det udgør en årlig besparelse for kommunen, til trods for overraskelserne over det forholdsvis ringe materiel.

Her er det, som kommunen melder ud:

»Der har den seneste uge været flere fejl på belysningen i Fredensborg Kommune, herunder i Nivå på Islandshøjparken, Nivåvej og Mergeltoften samt i Humlebæk på blandt andet Teglgårdsvej. Belysningen på blandt andet Teglgårdsvej er nu oppe og kører igen«.

Vores driftsentreprenør Verdo oplyser, at det - lige som sidste år i Kokkedal-området - primært er gamle klasse-0 sikringsindsatser i masterne der er brændt over. Det får sikringerne i hovedskabene til at springe.

Verdo har de disponible eksperter på opgaven med at udbedre fejl, og fejlretningen forsætter både denne uge og i næste.

Det er typisk på denne tid af året, at der indrapporteres og konstateres problemer på vores noget ældre gadebelysningsanlæg. Dels fordi de mange fejl i aftenmørket bliver meget synlige og dels fordi belastningen på anlægget stiger. Hertil kommer at der om efteråret hyppigere opstår fugt og dermed kortslutninger i de elektriske anlæg. At der har været problemer i flere områder i kommune inden for kort tid, har således ikke noget med hinanden at gøre, men skyldes årstiden og sammenfaldene defekter på anlægget.

Når først Verdo har lokaliseret og udskiftet ødelagte sikringer, går det stærkt med at reducere antal fejl. Der er i dag afmeldt, altså afhjulpet over 200 fejl.

Beboere der oplever fejl på belysningen og lamper som ikke lyser, skal anmelde det på kommunens hjemmeside, hvorved Verdo får direkte besked.«