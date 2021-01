Se billedserie Kåre Mølbak kan nu se frem til mere fritid hjemme i Humlebæk. Foto: Peter Mailand

Mølbak: "Hvis jeg kommer i tvivl, læner jeg mig op af min faglighed"

Han fik i sit sidste arbejdsår som epidemiolog lov til at styre Danmark igennem en global pandemi. 9. januar går direktør i Statens Serum Institut 65-årige Kåre Mølbak fra Humlebæk på

Han er manden der om nogen har været med til at styre Danmark igennem coronakrisen. Og han er manden bag tallene, hvis ord er blevet vejet på en guldvægt, når han har siddet med ved bordet i magtens centrum.

Officielt går 65-årige Kåre Mølbak fra Humlebæk på pension den 31. januar, men reelt stopper han allerede på fredag. Han afslutter dermed et langt arbejdsliv som epidemiolog med at styre sit land igennem en global pandemi.

"Det er lige før jeg får tårer i øjnene," siger Kåre Mølbak til Uge-Nyt og fortsætter:

"På sin vis har jeg altid været forberedt på, at der kunne komme en pandemi. For jeg har altid arbejdet med infektioner og beredskab og har altid været på hjemmebane i det her, men har jo aldrig oplevet noget så omfattende før," siger han.

Men en ting er teori, noget andet er praksis.

"Det har da også været et meget stort ansvar, og en stor byrde jeg skulle bære på mine skuldre. For selvom jeg fagligt har været på hjemmebane, så har der været mange ting undervejs, hvor jeg har været i tvivl om jeg skulle gå til højre eller til venstre. Og det er jo beslutninger, som har stor betydning for mange mennesker," siger han.

"Men det er jo helt naturligt, at jeg kommer i tvivl, for vi er jo også blevet klogere på det her undervejs" siger han.

"Eksempelvis fandt vi ud af, at raske mennesker kunne bære smitten videre. Det kunne vi se efter et udbrud i Tyskland. Og så var der noget omkring brugen af mundbind, hvor vi ikke anbefalede det i starten, men hvor vores viden har udviklet sig," siger han.

For Kåre Mølbak har løsningen været at søge svar i videnskaben.

"Når jeg har været i tvivl, har jeg altid kunne læne mig op af min faglighed," siger han.

En helt anden virus At coronavirus er meget anderledes end andre epidemier, stod klart for Kåre Mølbak for et år siden. Det skete efter ét af de første udbrud på en virksomhed i Tyskland i januar.

"Der fandt jeg ud af, at det her var en smitsom epidemi, som kunne smitte, uden at folk havde særlige symptomer. For uden, at folk var alvorligt syge, kunne de rejse videre med flyveren," siger han.

"Der vidste jeg, at det kunne gå begge veje, og det ville være 50-50: Enten får de det lukket ned i Kina, ellers så får det lov til at sprede sig som det gjorde," siger han.

Nedlukningen 11. marts Fra det tidspunkt fulgte Kåre Mølbak udviklingen meget tæt, og det blev nogle ret dramatiske uger frem mod nedlukningen den 11. marts.

"Vi kunne se, at folk, der kom hjem fra Italien og Østrig, havde sygdommen med sig, og der var en stor vækst i smittetallene. Og der vidste vi, at vi skulle reagere nu," siger han.

Og det var historisk, da statsminister Mette Frederiksen den 11. marts 2020 på et pressemøde lukkede Danmark ned.

"Det var jo en meget voldsom beslutning og der er mange arbejdspladser på spil," siger han.

Hurtig nedlukning Set i bakspejlet er Kåre Mølbak dog glad for nedlukningen.

"Én ting, jeg er glad for, er, at nedlukningen kom så hurtigt, og hvor hurtigt danskerne reagerede på det og tog det til sig. Det var vildt at se, hvordan gaderne nærmest blev øde fra den ene dag til den anden, og hvordan der nærmest ingen trafik var på motorvejen til København," siger han.

Magtens centrum Så tæt havde Kåre Mølbak ikke tidligere været på magtens centrum.

"Det var jo nyt for mig, at jeg skulle komme så tæt på, så store beslutninger som at lukke landet ned, men den måde, jeg håndterede det på, var at holde mig til min faglighed, og der skulle jeg fortælle om at smittetallene ville stige med eksponentiel vækst," siger han og tilføjer, at han også præsenterede nøglebegreber, som 'kontakttal' og 'smittetal', for politikerne.

Timing er afgørende "Timingen er vigtigt i det her, for der er forsinkelse på. Så man skal altid lukke ned lidt tid før, end man egentlig tror," siger han og uddyber:

"Det var jo også det, som erfaringerne fra den spanske syge viste, hvordan tingene udviklede sig, alt efter hvor hurtigt de forskellige samfund lukkede ned. Det er også derfra de to kurver med den grønne den røde kurve stammer, og det lyttede de til," siger han.

Fagligt udfordret Kåre Mølbak var dog ikke den eneste ekspert der blev inddraget i beslutningerne.

"Jeg blev da også selv fagligt udfordret, for det er nogle kloge eksperter, der ved hvad de snakker om. Så det var da et stort ansvar, og det kunne jeg også mærke. Men når man sidder midt i det, mærker man det ikke. Det er først bagefter, at det går op for én. Når man kommer hjem og finder ud af, at ens ord står med gul bjælke på tv-skærmen, eller de diskuterer noget jeg har sagt, og nogle gange udlægger det forkert. Det har jeg aldrig oplevet før," siger han.

Kaosstrategi Derfor var det vigtigt for Kåre Mølbak at stå fast.

"Min kaosstrategi er at holde mig til min faglighed. Og når jeg kommer hjem, så går jeg en lang tur med hunden, eller ser noget i tv, der handler om alt andet end corona, for eksempel 'Bonderøven', siger han.

"Men jeg kan da også komme i tvivl, for det har jo store konsekvenser for mange mennesker. Og der er ingen manual, som man kan slå op i," siger han.

Kritik af SSI Efter den første nedlukning den 11. marts, har der været en del kritik af Statens Serum Institut, som blandt andet er blevet beskyldt for at været for lukket omkring beslutningsprocesserne.

"Kritikken af SSI har kørt på, at vi ikke har været åbne nok og har delt de data og ting, der lå til baggrund for de beslutninger der blev truffet. Og jeg havde da ønsket, at vi have haft bedre muligheder for at åbne mere op. Men det handlede mere om, at vi var lagt ned på grund af travlhed," siger han.

Minksagen Kåre Mølbak var også med på pressemødet den 4. november, hvor statsminister Mette Frederiksen sagde, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Selv sagde han: "Worst case scenario er, at epidemien starter forfra med udgangspunkt i Danmark."

Men selvom der ikke var lovgrundlag for beslutningen, står Mølbak fast.

"Det var en meget stor beslutning, men vi kunne se, at mink er endnu mere følsomme overfor det her end mennesker. Så hvis vi som samfund skulle håndtere det her, under en pandemi, så var det det eneste rigtige at gøre," siger han og fortsætter:

"Men jeg kan da sagtens sætte mig ind i, at det har store omkostninger for mange mennesker. Nogle familier har jo levet af det her i 100 år. Men der var ikke nogen vej uden om," siger han.

Kommentarer fra lokale Efterfølgende har han mødt mange mennesker på sine gåture i Humlebæk.

"Du kan tro, jeg har fået mange kommentarer nede ved Brugsen, og mange af dem har været positive," siger han.

For Kåre Mølbak var det dog en lettelse, da beslutningen blev truffet.

"Jeg er på sin vis lettet over beslutningen, for hele sommeren havde jeg været bekymret for smittetrykket blandt mink, for der var omkring 150 minkfarme, der blev smittet alene i oktober måned, så det var faktisk en lettelse, da regeringen traf den beslutning," siger han.

Kåre Mølbak har dog ingen kommentarer til det manglende lovgrundlag.

"Der var noget omkring udførelsen af det, som jeg ikke vil kommentere på, for det er ikke mit bord, men fagligt står jeg ved beslutningen," siger han.

En månelanding Da coronavirus brød ud for mere end et år siden, var Mølbak overbevidst om, at det kunne tage år før en effektiv vaccine var klar.

"Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at vi ville have en vaccine klar indenfor et år. For som der er én af mine kolleger, der har sammenlignet det, så svarer det til at foretage en månelanding," siger han.

Men selv om der nu er en vaccine, så advarer Mølbak dog mod at åbne landet op for hurtigt.

"Der er stadig et stykke vej, så det kommer til at tage noget tid. For du skal være opmærksom på, at det i starten kommer i små dryp. Og inden vi får vaccineret de skrøbeligste og frontlinjepersonerne - og alle skal have vaccinen to gange - så er vi oppe på, at vi har vaccineret 1,5 millioner mennesker," siger han og tilføjer:

"Men jeg håber, at vi er helt fri for corona til jul."

Huggehytten i Kelleris Selvom Kåre Mølbak nu trækker sig tilbage, så har stadig lidt konsulentarbejde for Statens Serum Institut, hvor han blandt andet følger vaccineprogrammet tæt.

Men samtidig får han nu masser af fritid. Og den skal blandt andet bruges sammen med gutterne i Huggehuset i Kelleris.

"Vi er en 10-15 stykker der samles om at snitte i frisk træ. Vi snitter alt fra skeer til drikkeskåle," siger han.

Og så skal han igen spille musik med sit gamle band.

"Jeg spiller mest guitar, men også lidt banjo og lidt mandolin," siger han.

Julefrokost på Zoom Både jul og nytår har være præget af coronarestriktionerne. For Kåre Mølbak fejrede jul med sin kone og deres to voksne sønner hjemme i Humlebæk. Derudover var der en julefrokost, hvor de var samlet seks personer med fire andre på zoom, og nytårsaften forløb også stille og rolig.

Glæder sig til at rejse Derimod glæder han sig til at han igen kan komme ud at rejse.

"Når det bliver muligt, vil en vandretur i Norge eller en tur til Italien eller Frankrig være vidunderlig. Gerne i en kombination med nogle aktive dage og nogle dage, hvor jeg sidder sammen med konen på en café og ser på livet, der går sin gang," siger han.

Blå Bog Kåre Mølbak er uddannet læge fra Københavns Universitet i 1985 og dr.med. i 2000.





Efter grunduddannelsen i kliniske infektionssygdomme havde Mølbak forskningsstillinger i Guinea-Bissau og ved flere afdelinger på Statens Serum Institut.





Hans internationale erfaring omfatter desuden arbejde i Liberia, Vietnam, Indien og Ghana.





Mølbaks forskningsinteresser ligger inden for infektionsepidemiologi og folkesundhed, herunder overvågningsmetoder, betydning af resistens for folkesundheden, zoonoser, fødevarebårne sygdomme samt vaccinologi.





Han har udgivet 318 artikler i internationale tidsskrifter.

Siden 2017 har Mølbak arbejdet som faglig direktør for infektionsberedskabet på Statens Serum Institut.





I 2020 blev han valgt som en af syv eksperter, der skulle rådgive Europa-kommissionen i forbindelse med coronaviruspandemien i 2019-2020.





Kåre Mølbak er gift med Liselotte Ingholt og bor i Humlebæk.





