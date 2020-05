Mødesteder for seniorer åbner mandag

De meget populære dag- og aktivitetscentre for kommunens ældre har været lukket ned i to måneder. Men nu er det sundhedsmæssigt forsvarligt at indlede en forsigtig og kontrolleret genåbning for mindre grupper. Det sker fra den 18. maj og der vil naturligvis være stort fokus på afstands- og hygiejneforhold.

- Nedlukningen har uden tvivl været til stor ærgrelse for de mange borgere, som ellers har stor glæde af at kunne mødes over en kop kaffe, en god snak og ved at deltage i de hyggelige aktiviteter med andre ældre. Derfor er jeg virkelig glad for, at vi nu forsigtigt kan begynde at åbne centrene igen. Selv om tingene ikke bliver som tidligere lige med det samme, er det her et stort skridt i den rigtige retning, udtaler Hans Nissen (S), formand for Social- og Seniorudvalget i en pressemeddelelse.