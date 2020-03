Møde for byrådet via computer

Hvis et byrådsmedlem ikke kan få web-mødet til at fungere hjemmefra, er der mulighed for at få systemet sat op i et af de tomme kontorer på rådhuset. Foto: Thomas Olsen

Fredensborg - 18. marts 2020 kl. 17:02 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det fysiske møde torsdag klokken 14.00 i Rådhuskælderen er aflyst. I stedet er borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og rådhusets medarbejdere ved at teste mulighederne for at have et web-møde via tjenesten Webex, der leverer en løsning, hvor man kan se hinanden under et møde. Mødet er et informationsmøde for byrådspolitikerne om situationen i kommunen.

- Set i lyset af statsministerens melding tirsdag aften, er det fysiske møde selvfølgelig aflyst, selvom vi godt på holde politiske møder på over 10 personer. Der er vi undtaget, men nu prøver vi at holde mødet via Webex. Byrådspolitikere, der ikke er fortrolige med det eller kan få det til at virke, bliver tilbudt at komme på rådhuset i et rum, hvor der bliver stillet en computer frem til dem. Vi har jo nok tomme kontorer i øjeblikket, konstaterer borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og tilføjer, at der er omkring 20-25 mennesker fordelt på rådhuset i dagtimerne i disse dage.

Situationen er under kontrol i øjeblikket, og alle medarbejdere i plejesektoren er blevet bedt om at blive hjemme ved de mindste symptomer, og det er der i sagen natur flere, der har benyttet sig af. Da der ikke sker test for Corona-virus af alle sygemeldte, vides det ikke, om de er ramt af virussen - noget, der kendetegner hele landets ældrepleje.