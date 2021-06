Moderne dannelse - en aften med filosof Anders Fogh Jensen

Nye stramme regler og rammer for vores udfoldelse og forhold til andre mennesker har skabt nye måder at være sammen på, men hvad er forholdet mellem dannelse og det at kunne overholde regler og adfærdskodeks? Tilsvarende har klimaet og Me Too sat hensyn og selvbegrænsning på dagsordenen. Og her er spørgsmålet, om det er dannelse, der er brug for, eller om det er noget andet.