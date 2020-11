Modelfly får lov at flyve, men klubhuset er ulovligt

De fjernstyrede modelfly kan blive ved med at flyve over Langstrup Mose. Det ønskede et politisk flertal for to et halvt år siden, og Planklagenævnet har stadfæstet, at landzonetilladelsen er uden tidsbegrænsning, men med to vilkår.

Hvis staten sætter konkrete, trafikale projekter i gang i transportkorridoren - eksempelvis en udvidelse af motorvejen - bortfalder tilladelsen med et varsel på seks måneder, og det samme gælder, hvis Fredensborg Kommune sætter gang i et større naturgenopretningsprojekt i Langstrup Mose.