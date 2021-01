I næste uge er det muligt at blive testet på fire forskellige ældrecentre. Arkivfoto.

Mobilt podecenter til ældrecentre

I næste uge er det muligt at blive testet fire forskellige steder i Fredensborg Kommune

Et mobilt podecenter rykker i løbet af næste uge rundt til fire forskellige ældrecentre i Fredensborg Kommune. Her er det muligt at blive testet fra kl. 10-16, oplyser kommunen på deres hjemmeside.