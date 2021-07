Send til din ven. X Artiklen: Mistænkeligt bankeri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mistænkeligt bankeri

Fredensborg - 14. juli 2021 kl. 11:04

Tirsdag klokken 15.45 blev det anmeldt til Nordsjællands Politi, at der fem minutter tidligere havde været to personer og banke på døren ind til et hus på Sørupvej.

Da døren blev åbnet af en person på adressen, kunne de to mænd ikke forklare, hvorfor de havde banket på, og de forlod stedet igen.

Men bankeriet var så mistænkeligt, at politiet blev underrettet, fordi der var mistanke om, at de to personer kunne have til hensigt at begå indbrud på stedet, hvis ikke der havde været nogen hjemme.

En patrulje kørte til området for at lede efter de to personer, men det lykkedes ikke at finde dem.