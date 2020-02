Minoritetskvinder om sex og karriere

Kokkedal på Vej og Fredensborg Kommune inviterer til en spændende teaterforestilling i Egedal Byens Hus i Kokkedal. Kom med til aften i selskab med tre unge minoritetskvinder og hør dem fortælle om deres liv under navnet QUEENS. Arrangementet er gratis.

- Vi er i 20'erne. Vi drømmer, vi elsker, vi hader, vi kæmper, vi jubler - og vi lever. Når vi mødes, vælter vi ord ud over hinanden, og aftenerne mangler timer til at endevende vores liv og tanker. Vi er vidt forskellige og langt fra enige, men vores hjerter er fulde af søstersolidaritet, og vi bakker hinanden op. Vi deler liv, oplevelser og hemmeligheder og har gjort det siden første skoledag. Join us en aften i sofaen, hvor vi snakker sex, identitet, karriere og familie og alt det indimellem - om hvad kommer vi fra, og hvor skal vi hen, skriver de selv om forestillingen.