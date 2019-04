For få i de nordsjællandske kommuner søger ind på skoler som Erhvervsskolen Nordsjælland. Det får ministeren til at råbe højt. Arkivfoto. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Minister med opsang til nordsjællandske kommuner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minister med opsang til nordsjællandske kommuner

Fredensborg - 05. april 2019 kl. 06:08 Af Christoffer Schyth Kjær Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan være svært at lokke de unge til at vælge erhvervsuddannelserne, og det er noget, der kan mærkes i Nordsjælland. I syv kommuner søger under ti procent af de unge ind på erhvervsuddannelser, og seks af kommunerne ligger i Nordsjælland. Det gælder Gentofte, Rudersdal, Hørsholm, Allerød, Lyngby-Taarbæk og Fredensborg.

- Jeg vil råbe borgmestrene op, fordi det simpelthen ikke er godt nok. Jeg mener, at det er uddannelsessnobberi, at nogle kommuner begrunder det med, at der i kommunen er tradition for at vælge gymnasiet. Det kan ikke passe, at vi har kommuner, hvor under ti procent af de unge ikke kan holde på et værktøj. Unge mennesker er forskellige, og de har behov for at blive introduceret til forskellige uddannelser, siger Merete Riisager.

Sidste år indgik et bredt flertal i Folketinget Erhvervsuddannelsesaftalen, som kommer til at betyde, at kommuner, hvor under ti procent søger ind på erhvervsuddannelser, i 2020 bliver pålagt at lave en handleplan om, hvordan de får hævet tallet. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt, at flere uddanner sig i praktiske fag?

Undervisningsminister Merete Riisager forklarer:

- Unge mennesker skal være med til at levere de praktiske ydelser, som eksempelvis blikkenslagerarbejde, som vi alle har brug for. Der er for mange, der får for lidt ud af gymnasiet, og derfor er vi forpligtet til at nuancere deres udvalg af uddannelse. Vi skal nå de unge, der hvor de er, siger hun.

I Hørsholm Kommune mener borgmester Morten Slotved ikke, at det er muligt at nå de ti procent, og det skyldes, at borgersammensætningen gør, at få vil vælge erhvervsuddannelser. Han argumenterer også med, at det er for langt for kommunens unge at skulle rejse til enten Hillerød, Lyngby eller Helsingør hver dag for at komme i skole.

- De skal komme i gang i Hørsholm. Traditioner kan laves om, så det er en dårlig undskyldning, siger hun og påpeger, at der næppe er nogle kommuner i Danmark, hvor 94 procent af ungdomsårgangen får mest ud af at blive akademikere.

- Det er uddannelsessnobberi, siger hun og fortsætter:

- At der er for langt til den nærmeste skole, er tom snak. Så må de tage fat i skolerne og lave forskudt uddannelse.

Der er kommuner andre steder i landet, hvor tallet er meget højere. Så hvorfor er det så vigtigt, at alle landets kommuner kommer over de ti procent?

- Det er okay, at der på landsplan er variation, og i Hedensted er tallet for eksempel 28,5 procent. Men ti procent er for sløvt, og man overser simpelthen talent. Der er mange unge, der gerne vil bruge hænderne kreativt, så borgmestrene må se kritisk på deres kommuner, forklarer Merete Riisager.

Læs mere om Morten Slotveds argumenter i artiklen Ti procent i erhvervsskoler: Borgmester afviser ministerens grænse.

relaterede artikler

Ti procent i erhvervsskoler: Borgmester afviser ministerens grænse 05. april 2019 kl. 06:04

LA-minister: Nordsjælland er ramt af uddannelsessnobberi 05. april 2019 kl. 04:05