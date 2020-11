Glæd jer til en interessant Lecture-aften, hvor der også er mulighed for at se eller gense udstillingen »Tetsumi Kudo ? CULTIVATION« i Østfløjen.

Minik Rosing om japansk kult kunstner

Minik Rosing interesserer sig for forholdet mellem kunst og videnskab. Han har ved flere lejligheder samarbejdet med billedkunstnere blandt andet med Per Kirkeby - og senest med Olafur Eliasson. De to, Rosing og Eliasson, stod bag det klimaaktivistiske kunstværk »Ice Watch«, hvor de lod store isblokke smelte på Rådhuspladsen.