Mindeord om Ernst Tursø

Til os medbragte den unge bibliotekar Ernst Tursø nye tanker, der langsomt kom til at ændre vores slumrende biblioteksvæsen. Det havde hidtil været drevet ydmygt, næsten usynligt og utilgængeligt. Fra at være et sted, der var forbeholdt de få, indviede Ernst os i de nye tider, der spredte sig over landet..... og nu også hos os.

I hele sit virke hos os forstod han at formidle sin åbenlyse uudtømmelige viden gennem utallige foredrag. Han vil blive husket for sin charmerende måde at skildre den ofte besynderlige symbiose, der opstod ved mødet mellem de lokale originaler og de aparte kunstnerprofiler, der befolkede Fredensborgs fortid. I stedet for at nyde sit otium - eller måske netop for at nyde det - bidrog han på ubetalelig vis til, at vores lokalsamfund genopfriskede sin kulturhistoriske identitet.