Lederen og stifteren af teatergruppen Ragnarock, Joachim Clausen, er død, 68 år.Foto: Allan Nørregaard

Mindeord: Ragnarocks »far« er død

Fredensborg - 16. februar 2021 kl. 21:29 Kontakt redaktionen

Ved Joachim Clausens død har vi modtaget dette mindeord fra Jens Frimann Hansen, leder af Helsingør Teater.

Et af Nordsjællands mest aktive teatermennesker og ildsjæle Joachim Clausen er død. Joachims navn og virke vil for altid være forbundet med ungdomsteatret Ragnarock i Humlebæk, men han var i det hele taget en aktiv stemme i kulturdebatten i Fredensborg og Nordsjælland. Joachim var selv aktiv i Ragnarock i 70'erne, men var i mere end fyrre år den drivende kraft bag Ragnarock, hvor i tusindvis af børn og unge fra primært Fredensborg og Helsingør kommuner har haft et berigende ungdomsliv med teater som omdrejningspunkt.

Joachim formåede at knytte Ragnarock tæt til lokale teaterinstitutioner som HamletScenen og PASSAGE Festival i Helsingør, men også at give de unge mulighed for at hente inspiration hos nogle af hvor tids bedste scenekunstnere. Odin Teatret og islændingen Kristján Ingimarsson var hyppige gæster hos Ragnarock, til stor glæde og begejstring for de unge. Det internationale havde en særlig betydning for Joachim. Han var først og fremmest Nordens mand, men det nordiske gav kun mening for Joachim i relation til det globale. Således kom unge fra Nordsjælland på ture over det meste af verden, fra Australien til Sibirien og fra Grønland til Tanzania.

Men det internationale havde også en anden betydning for Joachim. Joachim vidste godt, at de unge der gik til teater i Nordsjælland ofte kom fra trygge danske hjem uden et større kendskab den globaliserede verden på godt og ondt, der åbenbarede sig i Nordsjællands almennyttige boligområder.

Joachims kulturindsats i Nordsjællands almennyttige boligområder har været ubetalelig for Nordsjællands borgere, og har været med til at nuancere og udbrede kendskabet til den danske kulturelle mangfoldighed.

Meldingen om Joachims død var ventet og alligevel et stort chok. Han nåede at trække sig fra sine poster inden sygdom for alvor fik tag i ham. Jeg så ham selv sidst tilbage i september, hvor han skulle se Odin Teatret. Det blev en af hans sidste forestillinger. Men mange, mange unge med rod i Nordsjælland bærer rundt på et billede af Joachim, der kunne noget, som kun få andre har formået i Nordsjælland, og som det giver særlig mening at tænke på i disse coronatider.

Joachim skabte et liv for unge baseret på anerkendelse, fællesskab og teater. Alle taler om det, men ingen er lykkedes så godt med det som Joachim.