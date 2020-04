Selvom NGG under Jan Thranes ledelse voksede til 1.450 elever, var det aldrig en tilfældig kærlighed, som han mødte eleverne med. Hver enkelt elev var en ener i rektorens øjne, og Jan Thrane satte altid en ære i at kunne elevernes navne. Det var vigtigere for ham at være ude på gulvet blandt skolens elever end at sidde på sit rektorkontor, skriver NGG i et mindeord om Jan Thrane. Foto: Lars Skov Foto: Lars_Skov

Mindeord: Ingen elev gik nogensinde forgæves til ham

Fredensborg - 15. april 2020

Nordsjællands Grundskole og Gymnasium skriver dette mindeord om Jan Thrane, grundlægger og forhenværende rektor for Nordsjællands Grundskole og Gymnasium.

Det hele begyndte en augustmorgen i 1983 i en villa på Gutfeltsvej i Hørsholm. Efter mange års planlægning fik Jan Thranes livsværk endelig luft under vingerne: Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG), der skulle blive Danmarks største privatskole, var blevet grundlagt på et fundament af pionerånd og fællesskab. Tusindvis af nordsjællandske studenter har siden taget deres afsæt fra dette fundament til tonerne af De Smukke Unge Mennesker, mens den runde rektor satte huen på deres hoved og lod dem flyve ud i livets allerførste sommerdag.

Efter længere tids sygdom er grundlæggeren, rektoren og iværksætteren, Jan Thrane, nu gået bort i en alder af 73 år.

I uddannelsesmiljøer var Jan Thrane kendt for at have mange jern i ilden og iværksætte liberale og visionære projekter, der tog forskud på fremtiden. I begyndelsen af 1970'erne blev Jan Thrane uddannet cand.scient. i Matematik og Fysik fra Københavns Universitet. Efter et studiejob på Kildegård Gymnasium blev han fastansat på Holte Gymnasium, mens aftenerne gik med undervisning på VUC. Med sit karismatiske og frisindede væsen satte han et stort præg på eleverne såvel som på lærerkollegiet i sin rolle som tillidsmand og skemalægger.

Med Nordsjællands Grundskole og Gymnasium blev Jan Thranes mange verdenshjørner samlet til et livsværk under logoet med de to svaner. For Jan Thrane symboliserede det enheden mellem grundskolen og gymnasiet, der skulle gøre unge mennesker livsduelige og flyvefærdige.

Villaen på Gutfeltsvej blev hurtigt for lille, og allerede i 1984 flyttede NGG til Cirkelhuset, hvor Jan Thrane placerede sig solidt i centrum for privatskolen. Året efter blev skolen udvidet med gymnasiet, der fik flere af Jan Thranes tidligere kollegaer til at følge med det nystartede projekt. Senere blev HF også en del af skolens gymnasium.

I 1990'erne fortsatte Jan Thrane med at søsætte projekter, der var forud for sin tid. I 1992 oprettede Jan Thrane skolens første computerklasser, der ikke endte som digitale vuggestuer, men tværtimod gjorde eleverne fortrolige med den nye teknologi. Få år efter startede Jan Thrane forskolen "Ællingen", der som en faglig børnehave skulle gøre eleverne skoleklar. I løbet af årtiet oprettede Jan Thrane også en dansk skole nær Wimbledon ved London, der skulle give børn i den britiske hovedstad mulighed for at få samme kvalitetsuddannelse som på NGG. Erfaringerne brugte Jan Thrane til at grundlægge NGGs internationale afdeling, der i dag er blevet til North Zealand International School (NIS), som stadig hører under NGG.

Et stort og hjertevarmt menneske

I 1995 modtog Jan Thrane Dronningens Ridderkors, og han vil på alle måder blive husket som et stort og hjertevarmt menneske af skolens elever, lærere og forældre.

Med den omvendte Jantelov som sin menneskelige trosbekendelse prædikede Jan Thrane for eleverne, at de skulle træffe deres egne valg i livet, gå imod strømmen og se stort på misundelse. Som leder fik han altid det bedste frem hos den enkelte lærer, så de kunne udfordre eleverne til at gøre deres bedste. Det var på den måde, at Jan Thrane skabte den pionerånd og det fællesskab, der stadig er værdimæssige pejlemærker for NGG.

Selvom NGG under Jan Thranes ledelse voksede til 1.450 elever, var det aldrig en tilfældig kærlighed, som han mødte eleverne med. Hver enkelt elev var en ener i rektorens øjne, og Jan Thrane satte altid en ære i at kunne elevernes navne. Det var vigtigere for ham at være ude på gulvet blandt skolens elever end at sidde på sit rektorkontor. Derfor blev Jan Thrane også ved med at undervise frem til sin pension i 2014. Ingen elev er nogensinde gået forgæves til ham, for han var altid klar til at give et skulderklap med sin bløde hånd - om det var for at hjælpe en elev med at bestå den sidste eksamen i matematik eller med problemer på hjemmefronten.

Som en legesyg sommerfugl er Jan Thrane nu fløjet videre. Med sin livsglæde og varme har Jan Thrane om nogen gjort en uvurderlig forskel for sin familie samt alle elever og lærere gennem sine 31 år som rektor. Han efterlader sig sin hustru gennem 49 år, Hanne, tre børn og seks børnebørn, som vores tanker går til.

Hans livsværk, NGG, vil fortsætte med at sætte sig spor hos de unge mennesker i Nordsjælland, inden de flyver ud i livets første sommerdag.

Ære være Jan Thranes minde.