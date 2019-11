Hvis Monica Lylloff fik en million kroner, ville hun bruge den på en stort anlagt TV-kampagne med små klip fra livet som pårørende. Vi skal tænke i helhed, ikke individ, mener hun. Foto: Allan Nørregaard

»Min drøm er, at det kan få myndigheder til at tænke ud af boksen«

Fredensborg - 22. november 2019 kl. 19:27 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvis jeg fik en million kroner, ville jeg bruge pengene på en oplysningskampagne på tv. Ligesom man engang havde OBS, Oplysning til Borgerne om Samfundet. TV-kampagnen skal fortælle borgerne, hvad det vil sige at være pårørende. Den skal fortælle, hvad det vil sige at være de usynlige hjælpere, der er med til at løse en kæmpe opgave for samfundet.

- Jeg forestiller mig ikke, at der på tv skal være eksempelvis billeder af en pårørende, der støtter en dårligt gående med rollator. Den situation kender vi. At være pårørende er mange ting - det er ikke kun forældre, der er pårørende, men også ægtefæller og søskende, og det kan være børn af psykisk syge forældre.

- Jeg tænker i stedet, at det skal være filmklip af forældrene, der med en lift får et handicappet barn ind i en bil. Det kan også være den blinde, der får hjælp med blindestokken - eller den handicappede, der bliver fodret, selvom den handicappede er blevet voksen. Hvis jeg får hjælp fra de rigtige mennesker, vil man kunne gøre det på en måde, hvor der måske to gange om ugen kommer små filmklip i tv med den samme tekst. Sammen skal de fortælle en historie, der anerkender de pårørendes indsats.

- Og det er vigtigt. Hvis der er noget, der ikke bliver italesat, glider det i glemmebogen og mister fokus. Oplysningskampagnen skal signalere, at man skal passe på de usynlige hjælpere. Mit ønske er, at kampagnen skal få de pårørende til at føle sig anerkendte, og det er vigtigt, men der skal mere til end anerkendelse.

- Selvfølgelig hjælper de pårørende af kærlighed og omsorg, men det er enormt opslidende at være pårørende, og det er et af mine helst store budskaber, at samfundet skal tænke mere i helheder i hjælpen til handicappede og understøtte også de pårørende.

- Min drøm er, at det kan få myndighederne til at tænke ud af boksen og ikke kun kigge på individet, der har fået et handicap, men derimod på individets situation som helhed, også de pårørende, der er omkring den handicappede. Det er hele den kultur, jeg knokler for at ændre.

Fakta Hvad vil du bruge en million kroner til? Eneste krav er, at pengene skal glæde andre end personen selv eller egen familie. De fiktive penge gives i en artikelserie i Frederiksborg Amts Avis, og i dag er det Monica Lylloff, der bruger pengene.

Monica Lylloff er mor til tre børn med handicap og psykisk sårbarhed, og hun udgav i januar bogen »Seje mor«.

I foråret var hun initiativtager til kampagnen #enmillionstemmer, der opfordrer mennesker og pårørende til mennesker med handicap og psykisk sårbarhed til at dele deres historie.

#enmillionstemmer har været med til at sætte handicapområdet på den nationale politiske dagsorden.

Monica Lylloff får tirsdag den 3. december overrakt Handicapprisen i Fredensborg Kommune. Det sker på Lindegården, Lindelyvej 6 i Fredensborg klokken 16.00.

Man kan også møde Monica Lylloff torsdag den 28. november fra klokken 17.00 til 20.00 i auditoriet, Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade 26 i København til debatmøde om retssikkerhed for mennesker med handicap og psykisk sårbarhed.