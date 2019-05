Flyt biblioteket ned i stueetagen i de tomme Kiwi-lokaler og indret lægeklinik eller sundhedshus på 1. sal i Jernbanegade i Fredensborg, lyder et forslag, der vil skabe mere liv i gaden og bedre forhold for det nære sundhedsvæsen. Frederiksborg Amts Avis sætter i en række artikler fokus på lægemangel og spørger, om politikerne forstår perspektivet i fremtidens nære sundhedsvæsen.Foto: Lars Skov/Allan Nørregaard

Millioner flød uden om lægemangel i slotsby

Der er store beløb at hente til opkøb og kommunal udvikling af sundhedshuse og lægehuse, viser oversigt over uddeling af 209 millioner kroner, hvor en halv procent ramte Nordsjælland. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

