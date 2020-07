En ny milliondonation skal føre sprogprojekt videre fra de mindste til børn i indskolingen i Fredensborg Kommune. Her er det et billede fra Karlebo Skole.

Milliondonation skal styrke børns sprog i indskolingen i kommune

Med en donation på 3,2 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers Fond til almene Formaal kan Fredensborg Kommune nu udrulle projektet »Sproggaven med i skole« i hele indskolingen. Dermed kan lærerne fokusere endnu mere på elevernes sproglige udvikling

Et godt sprog er meget ofte hovednøglen til både læring og trivsel i børnenes liv. Derfor har Fredensborg Kommune i flere år målrettet arbejdet med den sproglige udvikling i vuggestuer og børnehaver. Med en ny donation kan det arbejde nu også udbredes til eleverne i indskolingen.

- Børnenes tidlige sproglige udvikling har afgørende betydning for, hvor godt de kommer i gang med at lege og lære. Derfor har vi i flere år – og med stor succes – arbejdet med Sproggaven og dens metodik i vores dagtilbud. Nu er det indskolingens lærere og pædagoger, som skal lære metoden, så børnene oplever en god og genkendelig overgang, når de begynder i skole. At vi nu kan give børnene »Sproggaven med i skole«, er derfor bare en super god nyhed, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Per Frost Henriksen, formand for Børne- og Skoleudvalget, uddyber:

- Der er stor forskel på hvor sprogligt udviklet børnene er, når de begynder i vuggestue og skole. For at give alle vores børn de bedst mulige chancer og muligheder her i livet, ønsker vi at fokusere på det enkelte barns niveau og potentiale. Jeg er derfor virkelig glad for den generøse donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers Fond til almene Formaal, som gør at vi nu også kan udbrede en god metode til de yngste skoleelever.