Mie Stattau næstformand i nyt Klimaråd

Det nye Klimaråd i Fredensborg kommune er nedsat for at få endnu mere fokus på forbedringstiltag til gavn for klimaet. Venstre vil bruge indflydelsen i rådet for at fastholde sine mange forslag til at nedbringe CO2 udledningen og klimaindsatserne i Fredensborg Kommune, fortæller partiet i en pressemeddelelse, der også fortæller, at partiet indsætter Mie Stattau på posten som næstformand.