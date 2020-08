Fire store fonde giver 35 millioner kroner til den klimastyring, som Nivaagaards Malerisamling har manglet i årevis. Når renoveringsprojektet er afsluttet, mangedobles museets muligheder for at låne europæiske mesterværker, der kan matche museets egen imponerende samling, fortæller museumsdirektør Andrea Rygg Karberg. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Midt i Corona-tid: Museum får stor donation Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Midt i Corona-tid: Museum får stor donation

Fredensborg - 14. august 2020 kl. 04:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Steffen Slot

Luftfugtighed, ventilation og nedkøling kan lyde som kedelige, praktiske ting på et museum, men knivskarp klimastyring er i dag et krav for at kunne låne og udstille dyre kunstværker.

Nu har fire store danske fonde samlet set givet 35 millioner kroner til et klimarenoveringsprojekt på Nivaagaards Malerisamling, og det vækker jubel på museet.

I mange år har malerisamlingen haft den glæde, at store europæiske museer gerne vil låne malerisamlingens hovedværker fra 500 års kunsthistorie. Ofte udløser det velvilje til genlån af de absolut bedste kunstværker, men det har indtil nu været umuligt, fordi malerisamlingen har haft svært ved at styre indeklimaet, særlig på de varme dage. Med renoveringen til samlet set 35 millioner kroner vil nye døre åbne sig,

- Vi har mange enkeltstående værker, som det kunne være spændende at folde ud, og det mangedobler vores muligheder, at vi nu får helt styr på indeklimaet, fortæller museumsdirektør Andrea Rygg Karberg, der tilføjer, at renoveringen vil give publikum en ny, fantastisk oplevelse af lyset på museet.

De gamle ovenlysvinduer har i mange årtier været dækket til eller blændet af, fordi temperaturen ellers blev for svær at styre. Nu erstattes de øverste vinduerne af nye typer af glas, der lader lyset komme ind, men uden at øge temperaturen.

- For publikum betyder det meget for oplevelsen, at man kan mærke, at der kan drive en sky ind foran solen og dæmpe lyset, og det er museerne ved igen at få øjnene op for, fortæller museumsdirektør Andrea Rygg Karberg.

De gavmilde fonde er Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, VILLUM FONDEN, Augustinus Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal. Projektet går i gang i løbet af 2021 og bliver nænsomt indpasset i den eksisterende arkitektur og omkringliggende park.