Messerschmidts »indvandrertur« med K-borgmester bliver kaldt stunt af radikal kandidat

- Det er tydeligt, at Dansk Folkeparti ligger lavt i målingerne i øjeblikket og er blevet desperate. Det skal ikke lykkes dem at tale hverken Kokkedal eller Hørsholm ned i et sort hul. Kokkedal spirer og klimaprojektet samt skolens resultater er et godt eksempel på det. Kriminaliteten er dykket under gennemsnittet i Nordsjælland. Det er under lavmålet at bruge Fake News for at fremme sin valgkamp. Morten Messerschmidt er enormt nedladende over for vores lokalområde, skriver Kristian Hegaard i en kort pressemeddelelse, hvor han også kommer med to stikpiller: