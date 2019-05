Se billedserie Mangel på fibernet giver udfordringer for erhvervslivet, mener Morten Messerschmidt, der vil støtte ved at staten sikrer gode låne- og finansieringsvilkår. Foto: Kenn Thomsen

Messerschmidt til gin-møde i kamp for infrastruktur

Fredensborg - 29. maj 2019 kl. 19:13 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Stone Grange på kanten af Esrum Sø, hvor Henrik Elsner producerer den populære Elg-gin, står det sløjt til med den digitale infrastruktur.

Det tyndt befolkede område med liebhaverejendomme har eksempelvis ikke fibernet, og det var baggrunden for, at folketingskandidaten Morten Messerschmidt (DF) onsdag besøgte ejendommen i området, hvor der også kan opleves udfald på mobilsignalet.

Men er det samfundets opgave at sikre fibernet i åbne landområder, hvor der er langt mellem ejendommene og kort afstand til byernes erhvervsområder? Ja, mener Morten Messerschmidt.

- Det er da godt, at man ikke sagde det samme, da man lagde elledninger ud. Jeg mener, at hurtig internetadgang skal være tilgængeligt i alle områder af Danmark, siger han, der foreslår, at det sker ved, at staten skaber gode låne og finansieringsvilkår.

Under samme besøg præsenterede han også et forslag med tre punkter, der skal skabe en bedre kystbane. DSB skal intensivere vedligeholdelsen af materiel, Banedanmark skal indsætte ekstra personale og DSB skal minimere brugen af magnetskinner, hvilket reducerer antallet af sikringsfejl.

Morten Messerschmidt har i et år vidst, at han var partiets folketingskandidat i Fredensborg-kredsen, og han kender regerings trafikaftale fra foråret, der har været kritiseret for ikke at tilføre mere til Kystbanen end det, der længe har været lovet.

Derfor: Hvis Messerschmidt vil en bedre kystbane, hvorfor har han så ikke kæmpet for at få den bedre prioriteret i trafikaftalen fra sin centrale plads på sidelinjen?

- Man kan ikke altid får alt det, man ønsker sig. Det er forkert, at kystbanen ikke er prioriteret. Det er den med investeringer i at løse flaskehalsproblemer ved København, forklarer Morten Messerschmidt, der tilføjer, at hvis vælgerne stemmer ham i Folketinget, vil han kæmpe for en endnu bedre kystbane - og i øvrigt for, at Isterødvejen bliver en statsvej, om end det politiske synspunkt endnu ikke har sikker opbakning fra partikollegerne.

Isterødvejen som statsvej kan bane vejen for, at Hørsholm siger ja til en rute med modulvogntog ad Isterødvejen i stedet for via Fredensborg by.