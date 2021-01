Mergeltoften bliver testcenter for vaccine

90 personer får gavn af at Region Hovedstaden har udpeget Mergeltoften i Nivå som testcenter for vaccinetilbud

90 ældre borgere i Fredensborg Kommune får nu tilbud om at blive vaccineret mod corona-virus efter, Region Hovedstaden har udpeget Mergeltoften i Nivå til nyt testcenter for corona-vaccine.

Kan blive vaccineret i Nivå

"Efter vi har vaccineret beboerne på plejehjemmene, er det nu de +65 årige hjemmeboende med behov for personlig pleje, som står får tur. Normalt skulle de transporteres til Hillerød, men helt ekstraordinært kan 90 af vores borgere allerede få vaccine på fredag og nøjes med at komme til Nivå. Det sker fordi regionen ønsker at undersøge mulighederne for også at kunne vaccinere lokalt og samtidig vil udnytte alle de modtagne doser med vacciner hurtigst muligt. Derfor har vi fået dette flotte tilbud, og det er jeg rigtig glad for," siger han i en pressemeddelelse.