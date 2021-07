Stefan og Elisabeth Brinking Nielsen er ved at lægge sidste hånd på Forever Healthy Fitness, som åber et nyt center i Fredensborg lørdag den 24. juli. Foto: Fred Jacobsen

Send til din ven. X Artiklen: Mere fitness i byen: Det skal føles som i en klub Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere fitness i byen: Det skal føles som i en klub

Forever Healthy Fitness åbner lørdag nyt center i Fredensborg i det gamle Føtex - det fjerde af slagsen i Nordsjælland

Fredensborg - 19. juli 2021 kl. 06:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Et fitnesscenter skal ikke bare være et sted, hvor man løfter jern i nogle maskiner, tæsker kilometer på et løbebånd eller sveder sammen med en masse andre på en cykel med en - ofte - hysterisk veltrænet mand eller kvinder for an én, der råber for at få dig til at overpræstere.

Et fitnesscenter skal opleves som et sted, hvor der er skabt et miljø, så de svedende føler sig som medlemmer i en klub.

Det er med den filosofi, Stefan og Elisabeth Brinking Nielsen er i færd med at skabe en nordsjællandsk kæde af fitnesscentre. Og lørdag den 24. juli åbner de deres fjerde center i Fredensborg på adressen Wendorfsvej 2 en del af de lokaler, hvor der tidligere var Føtex.

"Den tilgang tror jeg er en af grundene til, at vi overlevede coronakrisen. Kunderne støttede os under nedlukningen," forklarer Stefan Brinking Nielsen.

Konkurrent som nabo 'Forever Healthy Fitness' hedder det ny center på 1100 m² - og får nærmest et andet af slagsen, Fitness World, som nabo.

Det er ikke noget, der giver Stefan Brinking Nielsen søvnløse nætter. Nærmest tværtimod.

"Vi vil ikke være som de andre. Vi vil blandt andet også adskille os ved at kunne byde på det nyeste og lækreste udstyr. For det er det kunderne vil have. Vi oplever, at de søger efter noget der er bedre. Folk ved hvad de går efter," mener 45-årige Stefan Brinking Nielsen, der sammen med sin kone Elisabeth åbnede det første af nu fire 'Forever Healthy Fitness' centre i hjembyen Helsingør i 2001. Siden har de fulgt op med centre i Ålsgårde i 2017, Espergærde i 2019 - og nu så også i Fredensborg.

Ifølge Stefan Brinking Nielsen, fordi han og Elisabeth blev opfordret til det af kunder fra Fredensborg, der kom i deres andre centre.

Massen er vokset Kigger man sig omkring i landskabet, så ser man en hård konkurrence på fitnessområdet.

"Det er rigtigt. Men antallet af mennesker, der dyrker fitness, er de seneste seks år vokset fra 8 til 20 procent af den danske befolkning. Så der er også en større masse at tage af," pointerer Stefan Brinking Nielsen.

State of the art Lækre redskaber i et fitnesscenter er ifølge Stefan og Elisabeth et vigtigt konkurrenceparameter. De er derfor stolte over at kunne kalde sig for et Hammer Strength center.

Hammer Strength er ifølge Stefan Brinking Nielsen 'state of the art' i fitnessverdenen, og for at kunne kalde sig et Hammer Strength center, skal man have mindst 16 redskaber. I det ny center i Fredensborg vil der være 18, og det vil være det næststørste i den begyndende nordsjællandske fitnesskæde.