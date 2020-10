Mere end 150 personer er sendt hjem i Fredensborg Kommune

Mere end 150 personer er i øjeblikket sendt hjem på grund af corona. Arkivfoto.

27 personer smittet i Fredensborg, hvor mere end 150 personer fra to skoler og en vuggestue i øjeblikket er sendt hjem på grund af corona

Fredensborg - 23. oktober 2020 kl. 17:31 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

CORONA Fredag satte corona-smitten ny rekord herhjemme med 859 smittede i hele landet og de høje smittetal rammer nu også Fredensborg Kommune.

Seneste opgørelse fredag eftermiddag viser, at 27 personer indenfor kommunegrænsen er smittet med Covid-19 og mere end 150 personer er i øjeblikket sendt hjem på grund af corona.

På Benediktevej er en ansat i indskolingen på Fredensborg Skole blevet testet positiv med covid-19 og efterfølgende er i alt er 24 børn og to lærer sendt hjem.

Torsdag formiddag blev forældrene orienteret om sagen, hvor skolens souschef, Lise Lundby, fastslog at alle retningslinjer er overholdt.

Hel årgang sendt hjem På Nivå skole er mere end 100 personer sendt hjem, efter to elever tre i forskellige klasser er blevet testet positive med covid-19.

"En af eleverne går i 8. klasse og her har man valgt at sende hele årgangen på 8. klassetrin hjem," siger direktør i Fredensborg Kommune, Mads Toftegaard og tilføjer:

"Eleverne går i hver sin klasse. To af klasserne har haft samarbejde på tværs og derfor er 50 elever og fem lærer fra de to klasser sendt hjem," siger han.

Men selvom den sidste klasse på årgangen ikke er ramt af corona, så bliver de 25 elever det alligevel. For skolen mangler lærer til at undervise eleverne på 8. klassetrin, fortæller Mads Toftegaard.

"Vi holder ikke op med at undervise, fordi folk er sendt hjem, men for at få det hele til at hænge sammen har vi været nødt til at sende den sidste klasse hjem, så det nu er hele årgangen der får fjernundervisning hjemmefra," siger han.

4. klasse sendt hjem Derudover er også en elev i 4. klasse blevet testet positiv og derfor er 22 elever og to lærere blevet sendt hjem.

I alt er 97 elever og 7 lærer sendt hjem fra Nivå Skole.

Men selvom eleverne nu er sendt hjem, så bliver de dog ikke testet med det samme.

"Der skal gå nogle dage inden smitte kan måles. Konkret skal elever og lærer have en negativ test efter fire dage, før de må komme tilbage i institutionen, så det vil vi formentlig få svar på i løbet af mandag," siger han.

Tre pædagoger smittet Endelig er der vuggestuen Påfuglen i Nivå.

Her blev en pædagog i søndag testet positiv med covid-19 og derfor er 18 børn og syv voksne sendt hjem.

Onsdag blev endnu en pædagog fra Påfuglen også testet positiv med covid-19 dermed blev yderligere seks børn og to vokse sendt hjem.

Torsdag aften blev endnu en pædagog fra Påfuglen testet positiv.

Smitteopsporing i gang Fredensborg Kommune er stadig i gang med smitteopsporing og derfor understreger Mads Toftegaard, at det endnu ikke er klarlagt om den sidste pædagog er blevet smittet på arbejdspladsen.

"Vi kender endnu ikke resultatet, men hvis vedkommende er blevet smittet i institutionen, vil det være første tilfælde, hvor en person er blevet smittet på arbejdspladsen i Fredensborg Kommune," siger han. I sidste tilfælde blev fem børn og én voksen sendt hjem

Mads Toftegaard understreger, at Fredensborg Kommune følger alle retningslinjerne og corona-restriktionerne nøje, og han mener at det vil være vanskeligt, at stramme mere op, men siger:

"Jeg mener ikke, at vi kan gøre mere, Vi overvejer løbende om vi kan gøre endnu mere for at begrænse smitterisikoen, men vi har også en opgave med, at hvis man fortsat skal opretholde driften," siger han.